Creştere rapidă a preţurilor apartamentelor. Coşea: Era de aşteptat. Suntem victima a două cauze

Luna iunie a venit cu creșteri de prețuri la apartamentele din București. Sunt zone unde prețurile cerute de proprietari sunt mai mari chiar și cu 20% față de luna mai, dar chiar și față de începutul anului.

”Aceste scumpiri erau așteptate fiindcă există pe plan mondial această tendință de aproximativ 45 de zile. Ea a fost semnalată deja în presa internațională. Există o tendință de scumpire foarte serioasă a tuturor materialelor de construcție. Asta se datorează în primul rând a doi factori externi. Primul factor este creșterea inflației în Statele Unite ale Americii care afectează întreaga economie mondială. Această creștere a inflației este generată de voința administrației americane de a plăti mai ușor datoriile pe care le au din timpul pandemiei. A doua cauză care este mult mai importantă vine din parte a Chinei care are o politică de reacție la războiul comercial pe care îl are cu Statele Unite ale Americii, iar China fiind un mare importator - exportator și mare consumator de materiale de construcții și materii prime, are o politică de răstrângere a consumului ceea ce duce la un export mai mic și asta duce la creșterea prețurilor.

Deci pe întreaga planetă s-a manifestat cam de la sfârșitul lunii mai începutul unei creșteri importante a tuturor materialelor de construcție începând de la cele clasice până la cele mai complicate care sunt legate de anumite pământuri speciale și utilaje mai speciale”, a explicat Mircea Coșea.

România importă 80% din materialele pentru construcții

”Creșterea la materialele de construcție vine și în România pe această relație de contagiune și mărește prețurile construcțiilor pentru că România importă aproximativ 80% din materialele de construcții. Noi suntem victima a două cauze: o cauză externă pe care noi nu putem să o controlăm în vreun fel iar a doua este consecința unei politici greșite pe care o avem de 30 de ani de reducere a ofertei de bunuri de capital pe piața internă, în care includem și materialele de construcție. Deci noi importăm absolut tot. Începând de la materialele de construcție pentru infrastructură - bitumul, oțelul etc până la toate celelalte materiale care sunt pentru construcțiile civile.

Mai este încă ceva. Noi nu putem să producem în țară anumite produse pe care înainte le produceam pentru construcții, cele care țin de betoane, de structuri exterioare și tot ceea ce înseamnă materiale bazate pe industria chimică deoarece noi nu mai avem industrie chimică. Acest lucru se vede și din balanța comercială a României. Cea mai mare gaură pe care importurile o dau balanței comerciale a României este importul de produse chimice. Deci este foarte explicabilă această scumpire a prețurilor apartamentelor.

Dar dacă la asta mai punem și anumite operațiuni speculative care au loc pe piață și aici trebuie să luăm în calcul și toate manevrele pe care le fac anumite primării din București dar și din alte orașe de a obține spații de construcții: gândiți-vă ce se întâmplă acum cu politica spitalelor din România, toate aceste probleme care țin de fapt de niște spații pe care vor să le obțină anumiți dezvoltatori, cererea asta și presiunea pe anumite spații duce și ea la o anumită creștere importantă a prețurilor”, a mai subliniat economistul.