Constantin Enceanu, la un an de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian: Mi-e foarte greu. M-am înțeles mai bine cu el decât cu sora mea

Pe 6 noiembrie 2022 s-a împlinit un an de când regretatul artist Petrică Mâțu Stoian s-a stins fulgerător din viață. Extrem de mulți fani, dar și artiști, prieteni dragi, îi duc încă dorul celui care a părăsit lumea prea fulgerător și prea repede. Constantin Enceanu era unul dintre prietenii de suflet ai regretatului artist, care nu-și poate reveni nici acum, din cauza acestei tragedii. Interpretul de muzică populară a vorbit despre relația specială pe are o avea cu Petrică Mâțu Stoian, dar a dezvăluit și detalii de la parastasul acestuia de un an.

"În primul rând, ziua de ieri a fost pentru mine o zi destul de apăsătoare, pentru că gândul m-a dus automat la faptul că Petrică Mâțu Stoian a plecat dintre noi cu un an în urmă și dispariția lui prematură chiar a lăsat un gol imens în sufletul celor apropiați lui și nu numai. A fost și va rămâne un artist iubit, pentru că prin cântecele lui a reușit să ajungă foarte ușor la sufletul omului. Mi-e foarte greu să vorbesc la trecut despre Petre. Timpul nu le va vindeca niciodată, pentru că între mine și Petre a fost o relație de prietenie adevărată, nu a fost o prietenie falsă. Pot să spun cu mâna pe suflet că m-am înțeles mai bine cu el, decât cu sora mea, dacă este să fac o comparație. Era omul căruia puteam să-i cer o părere și eram convins că este o părere sinceră, care venea din suflet, nu era o părere falsă. Este mare lucru să ai un om care să fie lângă tine nu doar în momentele fericite și pe care poți să-l suni oricând să-i ceri un sfat sincer, să știi că sfatul lui este cu bun augur pentru tine. Din nefericire, în zilele noastre, găsești puțin oameni pe care să te bazezi și unde să știi că invidia nu-și are locul", a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

Au fost făcute două parastase

Anul acesta, a izbucnit un conflict între familia regretatului artist și managerul acestuia. Din această cauză, aceștia au decis să facă două parastase diferite, în memoria lui Petrică Mâțu Stoian.

"Au făcut parastas și surorile, și domnul profesor Gușman, dar din păcate nu am putut participa, pentru că eu sâmbătă am avut foarte multe evenimente, am fost de vineri plecat și nu am reușit să ajung. Domnul profesor s-a gândit foarte bine să-l facă la un azil de bătrâni, să dea la 300 de oameni să mănânce. Mi s-a părut o idee extraordinară. Am vorbit cu domnia sa după și mi-a spus „Costele, am văzut atâtea fețe fericite că m-am gândit ca din pomană lui Petrică să mănânce și ei” și a fost un meniu destul de bogat. Statul mai greu poate să asigure așa ceva, pentru că asta e situația în care trăim, nu le poate asigura o astfel de masă cum s-a străduit domnul profesor să organizeze", a mai spus interpretul de muzică populară.

"Am foarte multe amintiri frumoase cu Petrică, pentru că în ultimii 10-15 ani noi am colaborat foarte mult împreună. Foarte multe evenimente le aveam împreună. Lumea simțea că noi doi, împreună, chiar facem un adevărat show. Ajunsesem să ne înțelegem din priviri, știam să improvizăm pe moment, astfel încât omul să fie fericit și să trăiască actul cultural la alt nivel", a mai spus Constantin Enceanu. Citește continuarea pe Spectacola.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News