Duminică, 10 aprilie, are loc Congresul PNL.

Florin Cîţu: Nicolae Ciucă să nu uite de electoratul liberal

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, i-a transmis duminică premierului Nicolae Ciucă să nu uite de electoratul liberal.

'Să nu uite de electoratul liberal. Este foarte important. Noi suntem aici fiindcă am fost votaţi de oameni pentru principii liberale, investiţii care să fie 7% din PIB. Faptul că noi, anul trecut, am avut o creştere economică mai mare decât era aşteptată, anul acesta văd că lucrurile s-au deteriorat. Repet, acesta este testul. Dacă situaţia se înrăutăţeşte înseamnă că colegii mei au greşit când au făcut acest lucru', a declarat Cîţu, duminică, întrebat care este mesajul său pentru Nicolae Ciucă, unicul candidat la funcţia de preşedinte al PNL.

Florin Cîţu a reiterat că nu a fost confortabil cu alianţa cu PSD şi că regretă că nu s-a retras la momentul în care aceasta a fost realizată.

'E bine ca PNL să nu îşi piardă identitatea şi să aibă măsurile liberale pe care le avem în programul de guvernare', a subliniat Cîţu. Fostul lider liberal a precizat că aşteaptă pachetul PNL de măsuri în contextul actual. 'Trebuie să existe şi un pachet al PNL şi vom avea această discuţie în BEx dacă există sau nu. (...) Nu a fost discutat în nicio întâlnire a BEx sau BPN un pachet liberal', a afirmat Cîţu.

Robert Sighiartău a anunţat că începe procedura de vot!

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal s-a întrunit, duminică, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului preşedinte, premierul Nicolae Ciucă fiind singurul candidat la această funcţie.

Congresul extraordinar al PNL în care este ales noul preşedinte al formaţiunii, funcţie pentru care candidează doar Nicolae Ciucă, a început, duminică, la Palatul Parlamentului.





Rareș Bogdan: Am primit un ultim sondaj de opinie

"Am primit un ultim sondaj de opinie, făcut la comanda unei importante instituţii internaţionale. CIfrele arată că în continuare votanţii PNl sunt cei mai prooccidentali din ţară. Că PNL are scorul astăzi de 22,2% din totalul populaţiei. PSD are 31,1 %, AUR 16,2, UDMR 5%.

Avem potenţial. haideţi să îl valorificăm, să nu ne batem joc de ce a rămas, pentru că peste doi ani trebuie să mergem în faţa oamenilor cu realizări, nu cu proiecte. Haideţi să vedem ce facem imediat, ce facem imediat!"

Conform sondajului menţionat de Rareş Bogdan, USR are 10,7% din intenţia de vot, Pro România 2,8%, PMP 2,6 %, iar ALDE 2%.

Rareş Bogdan spune că nu avea nicio problemă ca Ludovic Orban să participe la Congresul PNL

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat că nu avea nicio problemă ca Ludovic Orban să participe la Congresul extraordinar al partidului desfăşurat duminică la Palatul Parlamentului, subliniind că 'viitorul vedem cum va arăta'.

'Nu o să fiu la fel de zâmbăreţ ca de obicei, nu pentru că aş fi supărat, ci pentru că sunt extrem de îngrijorat. Mă bucur foarte mult că în această sală se află şi colegii noştri de la Vrancea, de la Sectorul 5, se află şi Dan Motreanu, Ilie Bolojan, Theodor Stolojan, Florin Cîţu, Dan Vâlceanu, deoarece cu toţii suntem PNL, sigur alături de Emil Boc şi de ceilalţi. Din punctul meu de vedere, oricând îşi avea locul, pentru că m-am obişnuit cu el în aceşti trei ani, şi Ludovic (Orban - n.r.). Nu aveam nicio problemă să fie aici. Viitorul vedem cum va arăta', a spus Rareş Bogdan în discursul ţinut la congres.

Pe de altă parte, el a amintit de competiţia anterioară pentru şefia partidului, afirmând că încă sunt 'răni' în PNL din cauza acestui lucru. 'Am avut o situaţie complicată când, timp de opt luni de zile, am dus o bătălie liberalo-liberală mai dură decât bătăliile pe care le-am dus cu PSD, USR sau cu PRM, de-a lungul timpului. Şi ne-a slăbit, şi ne-a durut, şi încă sunt răni din cauza acestui lucru', a declarat Rareş Bogdan.

Nicolae Ciucă: Nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier

'Dragi liberali, am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului este dată de primari, consilieri, preşedinţi de consilii judeţene, este dată de senatori şi deputaţi, dar mai ales este dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat - nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier. Sunt pregătit să îmi asum această funcţie', a spus Ciucă, duminică, în discursul susţinut la Congresul extraordinar al PNL.

El a arătat că este pregătit să-şi asume funcţia de preşedinte al PNL, declarându-se convins că nu va fi uşor.

'Sunt pregătit să îmi asum această funcţie tocmai pentru că am încredere în experienţa dumneavoastră şi în voinţa de a merge mai departe şi nu oricum, ci asumându-ne să trecem ţara prin această criză, să luăm măsurile cele mai potrivite pentru protejarea românilor, a economiei şi a locurilor de muncă, pentru a aduce investiţii noi şi pentru a diminua impactul creşterii preţurilor. Sunt convins că nu va fi uşor! Dar, uniţi de un crez comun, cu eficienţă şi competenţă putem crea stabilitate şi putem dezvolta o Românie puternică', a afirmat Ciucă.

Premierul a mai spus că PNL trebuie să fie alături de preşedintele Klaus Iohannis. 'Ţara este condusă de un preşedinte care provine din Partidul Naţional Liberal, domnul Klaus Iohannis, care este alături de noi. Şi noi, la rândul nostru, trebuie să fim alături de domnia sa!', a declarat Ciucă.

El i-a mulţumit preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, pentru tot ceea ce a făcut bine pentru PNL. Ciucă a spus că PNL este şi va rămâne cel mai mare partid de dreapta din România.

'Pentru asta, dragi colegi, trebuie să consolidăm principiile şi regulile după care se desfăşoară viaţa politică în PNL. Este nevoie să dobândim coerenţă şi încredere în viaţa internă de partid şi să generăm stabilitate, siguranţă în acţiunea politică, în actul de guvernare locală şi centrală. Ca să câştigăm încrederea electoratului trebuie să ne bazăm pe principiile meritocraţiei şi reprezentativităţii, pe criterii de competenţă politică, integritate şi profesionalism. Ne dorim să avem organizaţii şi mecanisme de partid funcţionale, şedinţe cu decizii, lideri cu responsabilităţi clare şi o resursă umană competentă. Consider că doar astfel Partidul Naţional Liberal se va moderniza, se poate profesionaliza şi se va deschide către societate. Un Partid Naţional Liberal stabil şi puternic înseamnă o Românie stabilă şi puternică', a adăugat premierul.

Moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina

Liberalii, reuniţi duminică în Congres extraordinar, au ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina. Premierul Nicolae Ciucă, singurul candidat la preşedinţia PNL, a propus păstrarea acestui moment de reculegere în memoria victimelor războiului din ţara vecină.

Bode: Avem doi ani să coagulăm dreapta şi să ne pregătim pentru lupta electorală

Prim-vicepreşedintele PNL Lucian Bode a declarat că partidele care compun actuala Coaliţie de guvernare trebuie să aibă obiective comune, însă Partidul Naţional Liberal are misiunea ca în următorii doi ani să coaguleze forţele politice de dreapta pentru a se pregăti de 'lupta electorală'.

În cadrul Congresului extraordinar al PNL desfăşurat la Palatul Parlamentului, Lucian Bode a precizat că PNL este parte a unei Coaliţii de guvernare, iar forţele politice ale acestei alianţe trebuie să aibă obiective comune.

'Suntem parte a unei Coaliţii de guvernare, statut care ne responsabilizează enorm. În democraţiile moderne, guvernare se face şi în cadrul coaliţiilor şi de fiecare dată succesul lor depinde de implicare, seriozitate şi pricepere. Forţele politice care compun Coaliţia trebuie să aibă obiective comune, prin care să pună în centrul preocupărilor interesul cetăţeanului şi al ţării. Suntem credibili în măsura în care nu ne abatem de la aceste principii şi spunem mereu adevărul românilor', a arătat Bode.

Lucian Bode a subliniat că obiectivul partidului în următorii doi ani este coagularea forţelor de dreapta pentru a pregăti lupta electorală.

'Pentru a fi învingători, mai avem ceva de realizat. Mobilizarea activului de partid. Îl vom avea capacitat maxim atunci când devine parte a deciziei, când este consultat şi respectat. (...)

Pe lângă buna guvernare în Coaliţie, PNL mai are o misiune. Avem doi ani în care să coagulăm dreapta, să aducem lângă noi toate forţele politice care cred în valorile dreptei şi să ne pregătim pentru lupta electorală. Cu fiecare membru PNL, putem să ducem partidul pe primul loc în preferinţele românilor. Trebuie însă să facem câţiva paşi obligatorii. Partidul trebuie să devină mai dinamic, atât în dialogul şi dezbaterea internă, în elaborarea de politici publice, cât şi în promovarea meritocraţiei şi performanţei. Avem nevoie de mai multă coerenţă şi cred că este momentul ca toţi să înţelegem că dezbaterea şi deciziile luate în forurile statutare ale partidului înseamnă muncă şi disciplină', a mai declarat Lucian Bode.

Preşedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a anunţat că la reuniune şi-au înregistrat prezenţa 1.003 delegaţi.

Flutur: Noua conjunctură geo-politică, economică, de crize ne obligă să îmbunătăţim programul PNL

Preşedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a explicat, duminică, motivul pentru care liberalii trebuie să-şi aleagă un nou preşedinte la şase luni de la congresul anterior. 'Sunt foarte conştient că pe buzele dumneavoastră şi ale opiniei publice există întrebarea de ce aşa de repede după şase luni şi care sunt noutăţile în care aţi susţinut şi moţiunea câştigătoare şi o să încerc eu exerciţiul de sinceritate pentru Congresul extraordinar al PNL. A ne asuma că se poate şi mai bine este o virtute pe care PNL a pus-o în valoare în aceste zile. În mai puţin de zece zile după ce a venit o anumită orientare şi o ştim din teritoriu s-a ajuns la această concluzie că trebuie nişte lucruri din mers îmbunătăţite, în noua conjunctură geo-politică, economică, de crize, care nu erau acum şase luni, ne obligă să răspundem să îmbunătăţim programul PNL, atitudinea noastră şi aceste lucruri trebuie să ne facă să recunoaştem şi ce nu a mers şi să îndreptăm, pentru că dacă nu recunoaştem asta nu suntem credibili. (...) Da, suntem în măsură să recunoaştem şi să schimbăm în bine şi în mai bine din mers aceste lucruri, a spus Flutur, la Congresul extraordinar al PNL.

El a prezentat cele două mari direcţii din moţiunea cu care candidează premierul Nicolae Ciucă la şefia PNL - viziunea şi strategia pentru dezvoltarea României şi modul în care PNL va acţiona pentru a fi un vehicul credibil pentru a face aceste lucruri.

'PNL - fidel programului de guvernare de mare coaliţie. Suntem într-o conjunctură în care am intrat într-o mare coaliţie şi trebuie să fim corecţi, fideli, parteneri oneşti, dar cu drepturi egale şi trebuie să susţinem această coaliţie, nu să o destabilizăm. PNL trebuie să fie factor de stabilizare şi nu de destabilizare', a spus Flutur. El a subliniat că PNL trebuie să răspundă rapid la vulnerabilităţile oamenilor, arătând că Guvernul deja a pregătit măsuri. Acesta a spus că e nevoie de recuperarea decalajelor, modernizarea prin investiţii. Flutur a vorbit despre investiţiile în infrastructură, unde a precizat că mai sunt poticneli.

Iulian Dumitrescu: Nicolae Ciucă, personalitatea politică în care românii au cea mai mare încredere

Prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu a declarat că liberalii îl aleg, duminică, pe premierul Nicolae Ciucă în funcţia de preşedinte, personalitatea politică în care românii au cea mai mare încredere, arătând şi că acesta va avea o misiune mai dificilă şi mai provocatoare decât cele din Irak sau Afganistan, o misiune care va modela viitorul partidului.

'Astăzi alegem personalitatea politică în care românii au cea mai mare încredere. Astăzi partidul se uneşte în spatele unui lider în care românii au cea mai mare încredere - premierul României, Nicolae Ciucă', a spus Dumitrescu, la Congresul extraordinar al PNL. El a afimat că potenţialul economic al României este unul excepţional, extraordinar, uriaş. 'Aşa este potenţialul economic al României şi nu-mi place că pleacă grâu din ţară şi importăm făină sau că după ce o generaţie întreagă a făcut foamea înainte de 1989 ca să achite datoria externă în ultimii ani ne-am împrumutat masiv şi scump pentru consum. Nu-mi place să văd că două ţări vecine - Ungaria şi Austria - au două mega companii petroliere fără să aibă un strop de petrol sau că ne-am bătut joc de miliarde de euro din fonduri europene pe care le-am dat înapoi din cauza unor incompetenţi şi nu-mi plac multe altele, la fel cum nu vă plac nici dumneavoastră, dar am speranţa, credinţa, încrederea că putem să ne dezmeticim. Avem nevoie de autostrăzi, de căi ferate, de Dunăre navigabilă şi de Portul Constanţa, avem nevoie de mai multe hidrocentrale, eoliene, fotovoltaice, reactoare şi de gazele din Marea Neagră. Avem nevoie de cele câteva milioane de români care abia aşteaptă să se întoarcă acasă. Avem umbrela NATO şi suntem membri ai UE. Infrastructură. Energie, forţă de muncă, NATO şi UE - Avem tot ce ne trebuie pentru a clădi un viitor măreţ, o Românie la care visăm cu toţii, cu PNL într-o singură direcţie, înainte şi mai bine pentru români în Europa', a arătat Dumitrescu.

Prim-vicepreşedintele PNL l-a descris pe Nicolae Ciucă drept un om calm. 'Este cea mai mare calitate a unui om destinat să conducă, spunea marele Napoleon Bonaparte, şi dumneavoastră sunteţi un om calm, care, de astăzi, când va vorbi va avea în spatele lui toată forţa PNL, cu o istorie de 147 de ani şi cu sute de mii de membri în toată ţara, care de astăzi va avea o misiune mai dificilă şi mai provocatoare decât cele din Irak sau Afganistan, o misiune care va modela viitorul PNL, o misiune pentru toţi românii. Guvernaţi bine ţara, domnule prim-ministru! Îndepliniţi această misiune şi toţi vă vom urma!', a conchis Iulian Dumitrescu.

