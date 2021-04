Comoară de acum 2.500 de ani, descoperită într-o pădure suedeză

Conform BBC, comoara avea cam 50 de obiecte, printre care lănțișoare, brățări și acare. Cartograful care a făcut descoperirea, Thomas Karlsson, a spus: „Prima oară credeam că e o lampă, dar m-am uitat mai atent și am văzut că sunt bijuterii vechi”. Arheologii suedezi sunt de părere că descoperirea din pădure este una rară.

Triburile antice de obicei lăsau astfel de jertfe în râuri sau mlaștini. Cel mai probabil, unul sau mai multe animale au deranjat pământul care era peste comoară, lăsând multe dintre obiecte expuse pe jumătate. Acestea ar data din 750-500 Î.Hr.

Bronze Age treasure found in Swedish forest by mapmaker. A man surveying a forest for his orienteering club in western Sweden stumbled on a trove of Bronze Age treasure reckoned to be some 2,500 years old https://t.co/CJoJ5I8Efp pic.twitter.com/PrlGE51sEH