Comandantul Grupului Wagner, armata privată a lui Putin, a fost omorât. "Bucătarul lui Putin", prezent la funeralii - Video

Alexei Nagin, comandantul Grupului Wagner, armata privată a lui Putin, ar fi fost neutralizat de soldații ucraineni. Nagin, în vârstă de 41 de ani, supranumit "Terek", ar fi fost ucis în districtul Bakhmut din regiunea Donețk, informează TSN, citând canalul de Telegram al comunității de investigații NapalmIndorm.

Sursa citată menționează că "Terek" a fost lichidat pe 20 septembrie. Liderul Wagner s-a născut în satul Vertiaci din regiunea Volgograd și era un veteran al operațiunilor militare. Nagin a participat la luptele din Cecenia, Georgia, Siria şi Libia, dar și la războiul din Donbas.

Alexei Nagin a fost distins cu medaliile "Pentru curaj" și "Pentru apărarea Crimeei" și cu "Steaua de platină" a grupării Wagner. Totodată, acesta primise titlul de Erou al Federației Ruse.

Alexei Nagin, condus pe ultimul drum de "Bucătarul lui Putin"

Comandantul Grupului Wagner a fost înmormântat în Volgograd, Rusia, scrie glavred.net. La funeralii ar fi participat și omul de afaceri, Evgheni Prigojin, căruia i se spune "Bucătarul lui Putin", cel care a recunoscut recent că este fondatorul Grupului Wagner. În spațiul public ar fi apărut chiar și filmări cu Evgheni Prigojin la înmormntarea lui Alexei Nagin.

Mercenar rus, care a mers în mod deliberat în Ucraina pentru a ucide civili, ar fi fost prezentat în presa rusă drept "erou al Rusiei", scrie v1.ru.

După cum a declarat pentru V1.ru tatăl lui Alexei Nagin, Yuri Nagin, fiul său s-a născut pe 21 martie 1981 în satul Vertyachiy, districtul Gorodishchensky, regiunea Volgograd. A crescut ca un băiat atletic, iar la doar patru ani a început să facă karate, la 13 obținând succese importante.

Evgheni Prigojin a recunoscut că el este cel care a înființat Grupul Wagner, armata privată a lui Putin

Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat de Kremlin, numit și "bucătarul lui Putin", a recunoscut luni că a fondat, în 2014, grupul paramilitar Wagner pentru a lupta în Ucraina, transmite Agerpres. În plus, el a recunoscut și că mercenarii din așa-numita armată privată a lui Putin au fost prezenți în special în Africa, Orientul Mijlociu şi America Latină, transmit AFP şi Reuters.



Într-o postare pe reţelele sociale ale companiei sa Concord, Prigojin a spus că a fondat grupul paramilitar în scopul trimiterii de combatanţi competenţi în regiunea ucraineană Donbas, în 2014.



Serviciul de presă al Concord, firma de catering deţinută de Prigojin, a postat comentariile sale pe reţeaua socială VKontakte.

"Am curăţat eu însumi vechile arme, am pregătit singur vestele antiglonţ şi am găsit specialişti care putea să mă ajute. La acel moment, 1 mai 2014, a luat naştere un grup de patrioţi care şi-a luat numele batalionul Wagner. Sunt mândru că am putut să le apăr dreptul de proteja interesele ţării lor", a spus Evgheni Prigojin.



Cunoscut drept bucătarul lui Putin, date fiind contractele de catering între firma sa şi Kremlin, Prigojin a fost sancţionat de Statele Unite şi Uniunea Europeană pentru rolul său în grupul Wagner. UA şi UE îl mai acuză pe Prigojin de finanţarea unui grup de troli, cunoscut drept Internet Research Agency şi acuzat de Washington că a încercat să influenţeze alegerile din SUA. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News