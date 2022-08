Colecţia de bijuterii şi chitara lui Elvis Presley, scoase la licitaţie

O colecţie de bijuterii pe care Elvis Presley i le-a dăruit managerului său, colonelul Tom Parker, va fi scoasă la licitaţie pe 27 august cu ajutorul fostei soţii a Regelui Rock-and-Roll-ului, Priscilla Presley, transmite Agerpres. Printre obiectele scoase la vânzare se numără, de asemenea, chitara la care a cântat Presley în timpul celebrei sale "reveniri" la TV din 1968.



Multe dintre obiecte au fost furnizate de fosta soţie a lui Elvis, Priscilla Presley. "Ei bine, cu siguranţă ne va trezi amintiri", a declarat Priscilla Presley pentru Reuters. Ea a adăugat că era o glumă continuă pentru fostul ei soţ să cumpere sau să comande constant bijuterii pentru Parker pentru că managerul avea deja tot ce-i trebuia, însă Elvis nu ştia ce altceva să-i mai cumpere. Priscilla Presley a afirmat că se simte protectoare în legătură cu aceste articole pentru că le-a proiectat pe unele dintre ele, inclusiv artefacte cu logo-ul pentru TCB Band, muzicienii care au format trupa din spatele lui Presley în ultimii săi ani.



Priscilla Presley a mai spus că a susţinut licitaţia în parte pentru că a obosit să vadă atât de multe artefacte false scoase la vânzare. "Există atât de multe produse care nu sunt autentice şi asta mă îngrijorează", a spus ea. "Vreau să ştiu sigur că vor ajunge la cineva care va avea grijă de ele, care să le iubească", a adăugat Priscilla Presley.

Viaţă de film

În ziua de 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un mic orășel din statul american Mississippi, într-o casă modestă, Gladys Presley aduce pe lume doi gemeni. Primul, Jesse Garon s-a născut mort, dar cel de-al doilea, Elvis Aaron Presley s-a născut fără probleme, devenind singurul copil al familiei. Copilul a crescut în mijlocul familiei, alături de rudele care locuiau în aceeași zonă a orașului Tupelo. Deși trăiau în condiții grele, totuși Vernon și Gladys Presley se străduiau să-i asigure cele necesare micului Elvis, care devenise acum centrul atenției celor doi. Prima apariție pe scenă are loc la vârsta de doar 10 ani, când cântă Old Shep în cadrul unui concurs de tinere talente organizat în Tupelo, cu ocazia târgului Mississippi-Alabama Fair and Diary Show, câștigând premiul al doilea (cinci dolari și posibilitatea de a intra gratis la toate atracțiile târgului).

După absolvirea liceului, muncește în diferite fabrici din oraș, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service (mai târziu cunoscut sub numele de Sun Studio) contra sumei de patru dolari. Acesta conține piesele My Happiness (Bucuria mea) și That's When Your Heartaches Begin (Atunci încep durerile tale de inimă) și este făcut cadou mamei sale. La începutul anului 1954 înregistrează un al doilea demo la același studio, iar în vară la sugestia patronului - Sam Phillips - înregistrează o serie de cinci single-uri printre care și celebrul That's All Right alături de Scotty Moore (chitară) și Bill Black (bas). Alături de aceștia obține contracte în mici cluburi din Sud continuând totodată să lucreze și la Crown Electric. Single-ul Heartbreak Hotel / I Was The One este promovat de RCA și a fost vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni, fiind și primul single al lui Elvis ce va înregistra vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur.

