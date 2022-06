Coca-Cola va opri producția și vânzările în Rusia

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), îmbuteliator al Coca-Cola Co. , nu va produce și va înceta să mai vândă Coca-Cola și alte mărci ale companiei în Federația Rusă, scrie Interfax.



Coca-Cola HBC și clienții săi sunt în prezent în curs de epuizare a stocurilor, a raportat Reuters, citând Coca-Cola Co. În martie, compania a anunțat suspendarea activității în Federația Rusă, în special, furnizarea de ingrediente pentru băuturile sale pentru piața rusă. În luna mai, șeful Coca-Cola Co. James Quincy a recunoscut că în curând compania ar putea părăsi Rusia.



În Rusia, Coca-Cola HBC deține 10 fabrici pentru producția de băuturi răcoritoare și sucuri. În 2021, Coca-Cola HBC a crescut vânzările în Rusia cu 18,3%, la 373,3 milioane de cutii (o cutie conține aproximativ 5,7 litri, adică vânzările în Rusia s-au ridicat la aproximativ 2,1 miliarde de litri).

IKEA se retrage de pe piața din Rusia și își vinde toate fabricile din țară

Și IKEA, unul dintre cei mai mari producători și vânzători de mobilă și bunuri de uz casnic din lume, vinde patru fabrici rusești și își reduce amploarea afacerilor în Rusia. Vânzările în magazinele fizice, dar și în cele online rămân „în pauză” deocamdată, scrie Interfax.



"În ultimele luni, situația cu procesele de afaceri și lanțurile de aprovizionare din întreaga lume s-a deteriorat semnificativ. Având în vedere acest lucru, nu vedem posibilitatea reluării vânzărilor în viitorul apropiat. Ca urmare, grupul Inter IKEA a decis să reducă amploarea afacerilor în Rusia. Aceasta este o decizie dificilă, dar credem că este necesară.", a spus compania într-un comunicat.

Afacerea cu amănuntul a IKEA în Rusia „rămâne în pauză”, ceea ce va presupune optimizare, care, printre altele, va afecta mulți angajați. Compania va vinde angajaților și clienților bunurile de uz casnic care se află acum în depozite. În plus, IKEA va reduce numărul de angajați din propriile fabrici și va începe procesul de găsire de noi proprietari pentru toate cele patru fabrici din Rusia - în regiunile Leningrad, Kirov, Moscova și Novgorod. După cum s-a raportat, din 4 martie, IKEA a suspendat vânzările în magazinele fizice și cele online pe piața rusă, precum și producția la fabricile sale din Rusia.



În Rusia, IKEA are 14 magazine în centrele comerciale Mega, mai multe magazine IKEA City și studiouri de design. În plus, compania are patru fabrici în Federația Rusă: în Esipovo (regiunea Moscova), Tikhvin (regiunea Leningrad), Veliky Novgorod și oraș. Krasnaya Polyana (regiunea Kirov). În anul fiscal 2021 (din septembrie 2020 până în august 2021), IKEA a avut o creștere a vânzărilor în Rusia cu 31%. Veniturile Ikea Dom LLC (care operează magazine IKEA în Federația Rusă), conform RAS, în anul calendaristic 2020, au crescut cu 6,7%, la 123,1 miliarde de ruble.

S-a deschis primul McDonald's pe stil rusesc. "Gustos şi atât" a păstrat interiorul vechilor restaurante, dar a înlocuit referirile la vechiul nume

Duminică, restaurantele şi-au deschis din nou porţile în Moscova sub un nou proprietar rus şi un nou nume: Vkusno & tochka, care se traduce prin "Gustos şi atât". Se vor deschide iniţial 15 restaurante rebranduite în capitală şi în împrejurimi, relatează Reuters.

Gigantul american McDonald s-a retras de pe piaţa din Rusia după ce ţara a invadat Ucraina. "Gustos şi atât" reprezintă un test pentru economia rusescă care încercă să se recupereze după sancţiunile impuse de Occident.

Oleg Paroev, directorul executiv al "Gustos şi atât", a declarat că firma intenţionează să redeschidă 200 de restaurante în Rusia până la sfârşitul lunii iunie şi toate cele 850 până la sfârşitul verii. Vezi mai mult AICI.

