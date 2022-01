Cîțu, despre postările sale de pe Instagram: Am văzut că a fost bună aia cu Superman

"Este şi ăsta un hobby şi este un mod de a comunica. Mi se pare interesant. Îmi pare bine că are succes câteodată. Câteodată n-are. Nu am întotdeauna cele mai bune soluţii. Am văzut că a fost bună aia cu Superman, s-a dus foarte bine", a spus Florin Cîțu, în emisiunea În fața națiunii, prezentată de Sabina Iosub.

În luna septembrie, după ce devenise deja viral filmulețul Florin Cîțu în postura de Superman, acesta a mărturisit că primește imagini de la oameni și, dacă le găsește distractive, le postează.

"Am simțul umorului, le pun și asta mi se pare bizar: că nu mai este simțul umorului în România. Le pun și râd de mine. Filmulețul cu Superman era așa de bine făcut, era distractiv și foarte bine a făcut. Sunt diferit poate de ceilalți (premieri - n.r.) pentru că sunt foarte sincer. Este un cont personal de Instagram, mi s-a părut distractiv și am pus acolo. Mă așteptam ca PSD, AUR sau USR să mă atace. Reacția lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară”, a spus premierul Florin Cîțu.

Ludovic Orban a declarat atunci că a fost "frapat" să îl vadă pe premierul Florin Cîţu "postat în Superman".



"Ce m-a frapat foarte tare e că l-am văzut ieri, mi se pare, Superman. Cred că aici e nevoie de o anumită profesie care să rezolve această problemă. Ai aruncat ţara în criză, eşti ameninţat de moţiune de cenzură, societatea românească şi economia sunt afectate de provocări extrem de dificile - preţul la energie, creşterea preţului la alimente şi multe alte lucruri, creşterea numărului de infectări în valul 4 al pandemiei - şi tu, când îi dai afară pe userişti seara şi a doua zi le-ai cerut să se întoarcă în Guvern, când le dai afară toţi oamenii care au fost numiţi, să te postezi în Superman chiar mi se pare o problemă mare pentru PNL", a afirmat Orban, potrivit Agerpres.

Vezi și: Glumă după episodul ”Florin Cîțu – Superman”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News