Glumă după episodul ”Florin Cîțu – Superman”

Premierul Florin Cîțu a postat, pe contul său de Instagram, pe Stories, un clip în care apare în ipostază de Superman.

Videoclipul a dus și la câteva glume, cum ar fi:

Cabinetul Cîțu este vizat de o moțiune de cenzură depusă de USR PLUS și AUR, motivată de demisia unui al doilea ministru USR PLUS, Stelian Ion. Totul a început de la „Anghel Saligny”, un proiect de 50 de miliarde lei prin care să se finanțeze proiecte locale. USR PLUS a spus că programul e o „hoție”. Ulterior, Florin Cîțu, premierul României, l-a revocat pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care l-a acuzat că „blochează modernizarea României”. USR PLUS și-a retras sprijinul politic pentru premier și s-a aliat cu AUR să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Amintim că Florin Cîțu candidează pentru șefia PNL, contracandidat fiind Ludovic Orban. Prestația din ultimele patru-cinci săptămâni a lui Florin Cîțu a crescut semnificativ șansele lui Ludovic Orban de a fi ales din nou președinte PNL, a spus actualul lide rPNL: „Cine și-ar fi imaginat că, fără acordul meu, premierul Cîțu aruncă în aer coaliția și declanșează o criză politică gravă?”

Cîțu le cere membrilor USR PLUS să se dezică de acțiunile liderilor lor

Plenul reunit al Parlamentului, convocat de preşedinţii Camerei Deputaţilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru citirea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, a început cu un scandal având drept miză cine conduce ședința, în lipsa lui Ludovic Orban, care și-a delegat atribuțiile. Deputatul PNL Florin Roman s-a ținut cu mâinile de microfon, în timp ce chestorii trăgeau scaunul de sub el, în încercarea de a conduce ședința plenului reunit.

Florin Cîțu le cere membrilor USR PLUS să se dezică de acțiunile liderilor lor, după scandalul de joi din Parlament: „sunt sigur că între membrii USR sunt oameni care nu cred că violența este un mod prin care să-ți impui punctul de vedere”.

„Eu credeam că suntem la masă cu un partid pro-european, un partid care nu susține violența de niciun fel. Din păcate se pare că m-am înșelat”, spune Florin Cîțu.

El îl acuză pe Dan Barna că a asistat pasiv la evacuarea lui Florin Roman de la prezidiul Parlamentului de către parlamentarii AUR.

„Eu sunt sigur că între membrii USR, între votanții USR sunt oameni care gândesc și simt ca noi, oameni care au viziuni pro-europene, oameni care nu cred că violența este un mod prin care să-ți impui punctul de vedere, iar acei oameni sunt sigur că se simt dezamăgiți de decizia liderilor Dan Barna și Dacian Cioloș să facă o alianță care ieri a fost foarte clară pentru totă lumea, în Parlamentul României. Nu poate nimeni să nege că ieri acțiunile celor de la AUR nu au fost susținute de conducerea USR”, a adaugat Cîțu.