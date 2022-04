Ciolacu, întrebat cu cine are o relație mai bună, Cîțu sau Ciucă: Cu soția!

„Cu soția!”, a răspuns Marcel Ciolacu.

„Noul scandal din interiorul PNL să nu schimbe linia și să nu afecteze coaliția, în rest e o problemă internă a PNL”, a zis, anterior, Marcel Ciolacu, în contextul în care președintele Florin Cîțu a demisionat din funcție.

Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur este noul președinte interimar al partidului, iar Lucian Bode a preluat interimar funcția de secretar general al formațiunii, au decis, duminică, liderii BPN. Congresul va fi convocat pe 10 aprilie și va fi organizat la Palatul Parlamentului.

Sâmbătă, președintele Florin Cîțu și secretarul general Dan Vîlceanu au demisionat din funcții.

„Rolul acestei ședințe era foarte simplu - de a avea o discuție față în față cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidului Național Liberal. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună și că au fost și momente bune. (...) Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid. În acest moment, am demisionat din funcție. Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, cred, le-a lipsit”, a spus Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu, despre discursul lui Zelenski în Parlament

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-ar putea adresa Parlamentului României, chiar dacă Biroul Permanent nu a fost informat.

Întrebat dacă Volodimir Zelenski va vorbi luni în plenul Parlamentului, așa cum susține președintele Senatului, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu a spus că „e un lucru foarte important și vorbim de un președinte al unui stat suveran atacat de către Rusia în acest moment. Este un genocid și din acest moment eu nu mai am nicio reținere să spun că Putin este un criminal de război. (...) Eu până la ora 12:30 (luni - n.r.), când avem un birou permanent reunit, aștept ori o solicitare din partea Ambasadei pentru acest discurs în Parlamentul României, ori o informare din partea Ministerului Afacerilor Externe. Așa se lucrează într-un stat democratic, mai ales într-o situație atât de importantă”, a spus Ciolacu.

Întrebat, în continuare care sunt șansele ca Volodimir Zelenski să se adreseze plenului Parlamentului, președintele Camerei Deputaților a spus că este foarte probabil ca acest discurs să aibă loc.

