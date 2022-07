China introduce o serie de beneficii pentru stimularea natalității

Cu rata natalității din China la un nivel scăzut istoric, oficialii au acordat credite fiscale și pentru locuințe, beneficii educaționale și chiar stimulente în numerar pentru a încuraja femeile să aibă mai mulți copii.

Cu toate acestea, beneficiile sunt disponibile doar pentru cuplurile căsătorite, o condiție prealabilă care este din ce în ce mai neatrăgătoare pentru femeile independente care, în unele cazuri, ar prefera să fie părinte singur, potrivit publicației Today.

Copiii născuți din părinți singuri în China s-au luptat de mult să primească beneficii sociale, cum ar fi asigurarea medicală și educația. Femeilor care sunt singure și însărcinate li se interzice în mod regulat accesul la asistența medicală publică și la asigurări care acoperă concediul de maternitate. Nu sunt protejate legal dacă angajatorii le concediază pentru că sunt însărcinate.

Unele femei singure, pur și simplu aleg să nu aibă un copil

”Mulți oameni cred că a fi mamă singură este un proces de confruntare cu opinia publică, dar nu este”, a spus Sarah Gao, în vârstă de 46 de ani, un părinte singur care locuiește în Beijing și este deschisă în privința drepturilor reproductive.

Legea chineză cere ca femeia însărcinată și soțul ei să-și înregistreze căsătoria pentru a primi îngrijiri prenatale la un spital public. Când doamna Gao a aflat că este însărcinată, a trebuit să le spună medicilor dintr-un spital că soțul ei era în străinătate pentru a putea fi internată.

Fiica ei s-a născut în noiembrie 2016. Opt luni mai târziu, doamna Gao a fost concediată de la locul de muncă, ceea ce a determinat-o să depună un proces în care acuză compania de discriminare la locul de muncă. Compania a câștigat deoarece doamna Gao nu se califică pentru beneficii și protecții legale ca mamă necăsătorită.

Curtea a spus că nașterea fiicei ei ”nu a fost conformă cu politica națională a Chinei”.

Politica de panificare familială a Chinei

Politica națională de planificare familială a Chinei nu afirmă în mod explicit că o femeie necăsătorită nu poate avea copii, dar definește o mamă ca fiind o femeie căsătorită și favorizează mamele căsătorite.

Zeci de orașe au extins concediul de maternitate și au adăugat o lună în plus pentru mamele căsătorite a doua și a treia oară. O provincie din nord-vestul Chinei are în vedere chiar un an întreg de concediu. Unii au creat ”pauze parentale” pentru cuplurile căsătorite cu copii mici.

Dar toate aceste stimulete nu au avut efectul scontat pentru a inversa criza demografică, mai ales în fața ratei de căsătorie care este și ea în scădere constantă anul trecut atingând pragul minim din ultimii 36 de ani.

Cu toate acestea, chiar dacă o populație în scădere amenință ambițiile economice pe termen lung ale Beijingului, autoritățile chineze nu au reușit adesea să introducă schimbări de politică de durată.

Autoritățile au decis anul trecut să renunțe la utilizarea taxelor de ”sprijin social” – un fel de penalizare – pe care mamele singure le plătesc pentru a obține beneficii pentru copiii lor.

Anul trecut, provincia Hunan a declarat că va lua în considerare furnizarea de servicii de fertilitate pentru femeile singure, dar nu a făcut prea multe progrese. Când Shanghai a decis să renunțe la politica de acordare a prestațiilor de maternitate doar femeilor căsătorite, a anulat decizia doar câteva săptămâni mai târziu, subliniind cât de greu este pentru autorități să își slăbească controlul asupra planificării familiale.

