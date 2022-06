”Pablo Escobar de Brazilia” a fost arestat în Ungaria

Pe 21 iunie, Carvalho a fost arestat trăind sub o identitate falsă în Ungaria, după o operațiune comună a anchetatorilor locali și portughezi. Au fost făcute publice puține detalii despre arestare, dar se pare că locuia în țară folosind un pașaport mexican fals.



După ce a fost arestat în Spania sub un alt nume fals în 2020, Carvalho dispăruse fără urmă. Potrivit rapoartelor presei de la începutul acestui an, se zvonește că Carvalho a petrecut timp în Portugalia, Ucraina și Dubai de când a fugit din Spania.

Cine este Sergio Roberto de Carvalho

Fost ofițer de poliție militară brazilian, el a fost presupusul lider al unei colosale rețele de trafic de droguri care transporta droguri din Brazilia în Europa, Africa și Asia.

O investigație, publicată anul trecut de ziarul local brazilian, Tribuna do Norte, a detaliat modul în care se crede că rețeaua lui Carvalho a transportat peste 17 tone de cocaină între 2017 și 2021 din portul Natal, din nord-estul Braziliei, în Țările de Jos, Belgia, Spania și Portugalia.

Cu toate acestea, este posibil să fi transportat până la 45 de tone de droguri utilizând și alte porturi mari ale Braziliei, inclusiv Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza și Paranaguá.



În februarie 2022, InSight Crime a raportat că Carvalho ar fi fost creierul din spatele unei rețele extinse de trafic de droguri intercontinentale care a conectat Bolivia, Brazilia, Paraguay, Spania și Dubai.

Raiduri coordonate de securitate, cu numele de cod Operațiunea Turf, au distrus o mare parte din această rețea la începutul acestui an și au descoperit că milioane de bani din droguri au fost spălați prin cai de curse, imobiliare și vehicule de lux în Brazilia.

Analiza criminalității

Carvalho era cunoscut sub numele de ”Brazilianul Pablo Escobar” și amploarea presupuselor sale operațiuni a fost cu siguranță la înălțimea acestui nume. A mutat sute de milioane de dolari în cocaină în întreaga lume, a cumpărat companii cu avioane private pentru a ajuta transportul transporturilor și a fost un maestru în utilizarea unor identități false convingătoare.





Locația lui era necunoscută din august 2020

La acel moment, el a fost arestat locuind într-un conac de lux din orașul spaniol Marbella pentru suspectat de trafic de cocaină. Cu toate acestea, el a fost reținut sub identitatea falsă a unui cetățean surinamez pe nume Paul Wouter, potrivit In Sight Crime.

Potrivit site-ului de știri brazilian Globo, autoritățile spaniole nu știauaveau de-a face cu Carvalho. După ce și-a plătit cauțiunea, el și-a simulat propria moarte, trimițând un certificat autorităților spaniole, explicând că Wouter a murit de COVID-19.



După ce autoritățile braziliene au anunțat Spania că Wouter este într-adevăr Carvalho, atenția s-a concentrat asupra Portugaliei, care a găsit numeroase bunuri în numele maiorului.

Milioane de euro confiscate

După luni de investigații, polițiștii au confiscat o dubă care conținea 12 milioane de euro în numerar, parcată într-un garaj din Lisabona. Se credea că acesta a fost produsul câștigurilor din traficul de droguri ale lui Carvalho de la a trăi până la doi ani în Portugalia, înainte de Marbella.

Se pare că o mare parte din finanțele sale erau conduse din Dubai, unde presupusul său mâna dreaptă, Marcelo Maghenzani, avea un birou într-unul dintre cele mai scumpe cartiere ale orașului.

Maghenzani a fost arestat în mai 2021 și se crede că a rezervat zboruri și a păstrat carduri de credit pentru Carvalho, precum și i-a furnizat actele false pentru Paul Wouter, identitatea pe care a folosit-o în Spania.



De-a lungul anilor, 163 de proprietăți au fost confiscate în Brazilia, legate de Carvalho, precum și altele din Portugalia, Spania și Dubai. Pe lângă aceasta, de ambele maluri ale Atlanticului au fost confiscate 37 de avioane, 70 de mașini și milioane de euro în numerar .

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News