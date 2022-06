Cel mai scump ingredient din lume: sarea prăjită în cilindri de bambus. Un kilogram costă 1000$

Dacă ai crezut că sarea roz de Himalaya este cea mai scumpă, probabil că nu ai auzit de adevărata sare de lux. Există, de fapt, o mulțime de sortimente, inclusiv sarea de soia și sarea neagră Kilauea Onyx. Totuși, în fruntea listei se află Amethyst Bamboo („bambus ametist”), un soi coreean realizat prin umplerea unor cilindri de bambus cu sare de mare, acoperirea lor cu argilă Loess și prăjirea de nouă ori într-un cuptor tradițional, scrie Business Insider.

Este un proces complex care durează aproape două luni. Fiecare pas este făcut manual, așa că nu e de mirare că sarea se poate vinde cu peste 100 de dolari borcanul. Sarea de bambus face parte din cultura coreeană de sute de ani, dar sortimentul prăjit de nouă ori datează abia din secolul XX. Înainte, sarea era coaptă în bambus doar de două sau trei ori, dar ulterior s-a descoperit că prăjirea multiplă ajută la infuzarea unei cantități mai mari de esență de bambus în sare și, de asemenea, filtrează mai multe impurități, făcând-o una dintre cele mai curate de pe planetă.

Cum se fabrică sarea de bambus ametist

Procesul de fabricare a sării de bambus ametist începe cu tăierea unor trunchiuri de bambus de trei ani în cilindri, lăsând un capăt închis și umplându-i cu sare de mare de pe coasta de vest a Coreei de Sud. Celălalt capăt este apoi sigilat cu o argilă specială de tip ceramic. Cilindrii sunt apoi plasați într-un cuptor și prăjiți pe un foc de lemn de pin, la temperaturi apropiate de punctul de topire a sării (800 de grade Celsius). În timp ce bambusul se încălzește, uleiul iese din lemn și este absorbit în sare, ceea ce se presupune că îi conferă o aromă complexă, precum și presupuse proprietăți de îmbunătățire a sănătății.

După 14-15 ore, cilindrii de bambus sunt transformați în cenușă, rămânând doar bucățile de sare, care sunt apoi măcinate și ambalate din nou în cilindri de bambus. În total, procesul se repetă de opt ori. Ultimul proces de prăjire este puțin diferit, deoarece sarea este acum coaptă la aproximativ 1.000 de grade Celsius, ceea ce face ca sarea și bambusul să se topească complet. Amestecul este apoi scurs într-o matriță și lăsat să se solidifice timp de câteva zile. Sarea, care ajunge să semene cu o piatră, este apoi spartă manual și ambalată pentru vânzare. Această ultimă etapă a procesului este cea mai complicată, deoarece o singură greșeală poate duce la irosirea a 30-50 de zile de muncă grea.

Beneficii pentru sănătate

Se spune că sarea de bambus ametist este cea mai pură sare prăjită cu bambus din lume și că are, de asemenea, cel mai mare conținut de minerale. Unii o laudă pentru aroma complexă, asemănătoare gălbenușului de ou, dată de uleiul de bambus cu care este infuzată, și sunt mulți cei care cred că are proprietăți medicinale. Deși studiile științifice nu au dovedit încă beneficiile pentru sănătate ale consumului de sare de bambus prăjită de nouă ori, susținătorii produsului de lux susțin că poate ajuta digestia și îmbunătăți sănătatea orală, diminuează inflamațiile și unii chiar cred că are efecte anticancerigene.

