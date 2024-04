CEC Bank sărbătorește 160 de ani cu un logo aniversar

160 de ani în care și-a reconfirmat constant poziția de bancă stabilă, de încredere, care a fost alături de generații de români.



Pentru a marca acest moment aniversar, anul acesta va fi utilizat un nou logo în comunicarea cu clienții, angajații, partenerii și celelalte părți interesate.



Ușor de asociat cu reputația construită de-a lungul timpului, dar și cu modernitatea băncii, noua siglă aniversară are câteva elemente grafice speciale, nu întâmplător alese: motive tradiționale românești stilizate, minimaliste, reprezentative stilului contemporan.



CEC Bank este una dintre puținele instituții care are o strategie de transformare digitală majoră în curs, și care, în același timp, continuă să prioritizeze creșterea gradului de incluziune și educație financiară, prin cele peste 1000 de unități din teritoriu.



Digitalizarea este una dintre direcțiile principale pe care CEC Bank a înregistrat rezultate spectaculoase în ultimii ani, iar accesarea produselor și serviciilor bancare pe parcurs 100% digital este într-un proces continuu de diversificare.



Recent, Banca a finalizat și adopția tuturor fluxurilor rapide de creditare online de către întreaga rețea a băncii iar intrarea într-o relație de afaceri cu clienții nu mai este condiționată de prezența acestora în unități.



Prin comunicarea celor 160 de ani de tradiție și prin evoluția de până acum, CEC Bank se reconfirmă, în continuare, ca “banca de casă a românilor”, fiind și în prezent în topul sistemului bancar și printre liderii operațiunilor bancare efectuate online și offline.



Despre CEC Bank



CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 83,5 miliarde lei, la sfârșitul anului 2023.



CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.



Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.



Despre Grupul CEC Bank



Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.



FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. In prezent, FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.

