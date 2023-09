Ce trebuie să facă toții șoferi la fiecare 6 secunde. Titi Aur: Toate testele au demonstrat. Ar trebui învățat în școala de șoferi

Titi Aur a explicat, în emisiunea DC Conducem, realizată de Florin Răvdan la DCNews și DCNewsTV, cât de important este ca un șofer să nu fie distras la volan. Specialistul în conducere defensivă a arătat mai întâi cât de mult contează secunda în care se evită un impact frontal, în care șoferul care circulă regulamentar poate să evite un accident ce ar fi putut fi produs de un alt șofer care a intrat în depășire fără a se asigura că are timp să revină pe bandă.

În continuare, Titi Aur a explicat un aspect de școală de șoferi. ”Sunt, de multe ori, situații în care sunt obligat să frânez și să trag dreapta. Trăgând dreapta și frânând intru pe zonă mai puțin aderentă cu roțile din dreapta, ceea ce poate însemna dezechilibrarea mașinii. Dacă am ESP și mașina funcționează cu sisteme, în principiu oprește din derapaj, dar nu e sigur, pentru că dacă apucă să plece un pic mai tare, sistemele poate nu mai reușesc și trebuie să reacționez și eu” explica Titi Aur în cadrul emisiunii. La intervenția moderatorului care a punctat că ”în plus, nu știi cine vine spate”, instructorul de conducere defensivă a explicat că ”Aici avem regula că trebuie să te uiți la cel mult 6 secunde în oglindă. Toate testele au demonstrat că dacă nu te-ai uitat în ultimele 6 secunde în spate, tu nu știi ce se întâmplă și în cazul în care trebuie să eviți să frânezi în mod special, instinctul tău spune să nu frânez brusc, că dacă intră ăla din spate în mine sau să nu trag dreapta sau stânga, că dacă am mașină. Regula spune că la cel mult 6 secunde trebuie să arunci o privire în oglindă. Acest lucru îl facem instinctiv, dar nu toți, iar unii nu știu că-l fac”. Titi Aur a recomandat testul cutiei pusă în spate, care opturează oglinda: ”Vedeți de câte ori vă enervează, pentru că poate sunteți obișnuiți să vă uitați dar nu vă dați seama. Problema e la câte secunde, că dacă te uiți la 20 de secunde nu e bine, dacă te uiți o dată pe zi, nu e bine. Într-o situație când trebuie să frânezi sau să eviți, știi ce ai în jurul tău. E regulă de conducere defensivă, ar trebui învățată din școala de șoferi”.

