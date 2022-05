Ce le-a spus Dan Petrescu jucătorilor săi la pauza meciului CFR Cluj - Farul Constanța: E vina mea și am recunoscut

După meci, antrenorul Dan Petrescu a declarat că a comis o greșeală tactică înainte de meci.

"Am suferit mai mult, nu puțin. În prima repriză, a fost mult mai bună Farul, au avut trei ocazii mari. Jocul lor a fost mai bun și mai eficient. La pauză, am făcut niște schimbări de sistem și de jucători. S-a îmbunătățit jocul, nu cred că Farul a avut vreo ocazie în repriza a doua.

Am marcat un gol foarte important pentru ce va veni. Mă bucură doar victoria, asta e clar. Cei care au intrat pe teren pe parcursul meciului au făcut diferența. În al doilea rând, cred că fanii au un mare merit pentru această victorie, vreau să le mulțumesc. Fără ei nu puteam să câștigăm astăzi, chiar ne-au împins de la spate.

Trebuie să câștigăm la Argeș și, dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici. Dar sincer vă spun... în prima repriză e vina toată a mea. Am pregătit meciul cu trei fundași și în ultima clipă m-am schimbat. Le-am spus la pauză 'Chiar dacă jucăm cum jucăm, nu e vina voastră'. E vina mea și am recunoscut. Am avut noroc, că a ieșit bine, altfel eu eram principalul vinovat. Chiar am făcut o greșeală că n-am jucat cu echipa care a jucat în repriza a doua", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.

După victoria cu Farul, CFR are acum un avans de cinci puncte în fruntea clasamentului, cel puțin până la meciul FCSB - FC Argeș, de luni, 2 mai.

Vezi și CFR Cluj - Farul Constanța, rezultat. Un detaliu a făcut diferența - Video

CFR Cluj a obţinut victoria graţie golului înscris de internaţionalul de tineret Daniel Birligea (66), cu capul, din centrarea lui Billel Omrani. Acesta a fost primul gol în Liga I pentru Birligea, care fusese introdus pe teren de Dan Petrescu în min. 61.

Cele două echipe şi-au creat ocazii mari de gol în prima repriză, Farul ratând prin Robert Moldoveanu (23), care nu a reuşit să-l învingă pe portarul croat Karlo Letica din poziţie centrală, şi prin Constantin Grameni (28), a cărui reluare a fost respinsă incredibil de pe linia porţii de Letica.

Farul a suferit a treia înfrângere consecutivă fără gol marcat. În sezonul regulat, CFR s-a impus în meciurile directe cu 1-0 acasă şi 2-0 în deplasare, iar în play-off a remizat la Ovidiu, 0-0.

FC CFR 1907 Cluj - FC Farul Constanţa 1-0 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca A marcat: Daniel Birligea (66). Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Ferencz Tunyogi (Zalău); arbitru de rezervă: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Observatori: Aron Huzu (Sibiu) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF. Vezi video aici!

