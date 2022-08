Ce este „regula fermoarului” și cum putem scăpa simplu, dar eficient de ambuteiajele din trafic. Foarte puțini șoferi cunosc această regulă

Pe lângă legislația rutiera, in trafic există și anumite reguli nescrise, pe care toți șoferii ar trebui să le respecte. Acestea au rolul de a fluidiza traficul și de a creste nivelul de siguranță. Chiar dacă nu există sancțiuni pentru nerespectarea acestor reguli, ar fi indicat să le urmăm cu toții, pentru a ne putea bucura de un condus mai plăcut.

Regula fermoarului este un obicei foarte simplu, care poate fi făcut de către orice șofer cu ușurință și care ajută foarte mult atunci când traficul este unul dificil și aglomerat. Practica a demonstrat că de fiecare dată când este aplicată regula fermoarului acest lucru conduce la fluidizarea rapidă a traficului. Din păcate însă, un număr foarte mic de șoferi cunosc aceasta regulă și aleg sa o aplice, iar aici vorbim in special de șoferii cu experiență care ar trebui să cunoască foarte bine astfel de reguli nescrise.

În cazul în care ne uităm la legislația rutieră din alte țări, sa le spunem puțin mai evoluate, vom observa ca în multe locuri, precum Anglia, Franța, Suedia și nu numai, regula fermoarului este inclusă în Reglementările Codului Rutier. Acestea fiind spuse, este considerata ca fiind atât de benefica pentru descongestionarea traficului încât în aceste țări a fost transformata dintr-o regulă nescrisa într-o obligație pe care trebuie să o respecte fiecare șofer, scrie dailydriven.ro, citat de bizbrașov.

Ce înseamnă regula fermoarului

În cazul in care nu cunoașteți ce înseamnă regula fermoarului, vom explica acest aspect într-un mod foarte clar, așa încât să fie înțeles de către orice șofer, în speranța că tot mai multa lume va alege sa o aplice. Trebuie să folosim regula fermoarului în momentul în care traficul este aglomerat, în situația în care se circulă pe doua benzi care se transforma într-una singură sau când este vorba despre o intersecție.

Să ne imaginam că ne aflam într-o intersecție nesemaforizată, dirijată doar de către semne de circulație sau poate nedirijata total, așa încât trebuie să se aplice regula priorității de dreapta. În cazul in care este ora de vârf si pe ambele străzi care ajung în intersecție este o coloana de 30 de mașini, cei care au prioritate vor trece necontenit, iar cei care stau în coloană vor aștepta minute in sir. În acest timp, coloana fără prioritate se va lungi si va ajunge sa blocheze alte intersecții și în doar câteva minute acest lucru poate paraliza traficul într-un oraș întreg. Mai mult, chiar si intersecția în care ne aflam va ajunge să se blocheze, ața încât nici una dintre mașini nu va mai putea înainta.

În acest moment intervine regula fermoarului, care spune că nu se mai iau in considerare regulile de acordare a priorității în astfel de situații. În acest fel, in intersecție va intra câte o mașină de pe fiecare bandă de circulație, pe rând. Va trece un autoturism care are prioritate si unul care nu are și tot asa. În acest fel, ambele coloane vor avansa în același timp și pe nici una dintre artere nu se vor crea ambuteiaje. Practic, atunci când aplicam această regulă, traficul se va fluidiza rapid și nu va mai trebui să stăm ore întregi în coloana.

