IMAGINI. Carnavalul de la Veneția a revenit în 2022. Încă există restricții împotriva COVID-19

Carnavalul din Veneţia, oraş din nordul Italiei, celebru în întreaga lume pentru costumele şi măştile sale, se desfăşoară ca o eveniment hibrid în acest an, în timp ce pandemia continuă să persiste, scrie Agerpres. Primele evenimente din cadrul acestui festival tradiţional, care se desfăşoară până la 1 martie, au început sâmbătă, 12 februarie, informează DPA.



"Amintiţi-vă de viitor" este motto-ul acestui carnaval, sărbătorit pentru a treia oară în condiţii de pandemie.

Deschiderea festivalului

Venice Carnival celebrations officially kicks-off with an evening parade of historical and scenic boats on the Grand Canal pic.twitter.com/ts9DnGFvDC