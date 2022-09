Cum scăpăm de mătreață. Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, recomandări

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, Farmacist Formulator, specialist în Formularea și Evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a explicat ce putem face pentru a scăpa de mătreață/

"Sunt câteva cele mai frecvente probleme ale scalpului. Probabil că mătreața este cea mai întâlnită problemă a scalpului și este una dintre situațiile destul de neplăcute pentru că mătreața se vede și ne dă o stare de disconfort. În general mătreața este apanajul adolescenței. În momentul în care avem tot felul de schimbări hormonale cu siguranță o să începem să avem niște coșuri pe față și probabil că mătreață în zona scalpului și atunci trebuie să încercăm să ținem sub control apariția acesteia și mai mult decât atât, dacă ea a apărut, să încercăm să facem ceva să o eliminăm.

Cum scăpăm de mătreață

Sunt tot felul de variante medicale, cosmetice naturiste care ajută sau care promit să facă ceva în sensul acesta. Ideea este că mătreața ar trebui controlată un pic din interior și ulterior controlată de la suprafață. E foarte important să ne alegem șamponul potrivit care funcționează bine. La PLUSH am formulat o gamă de produse pentru păr și câteva produse dedicate scalpului, care au ingrediente botanice și ingrediente naturale în compoziție.

Unul dintre șampoanele pe care le recomand este șamponul cu extract de mentă. Este un extract de mentă sălbatică proaspătă pe care îl obținem în laborator și care are abilitatea de a inhiba senzația de disconfort, senzația de uscăciune a scalpului și de mâncărime pentru că uneori mătreața vine împreună cu o senzație de mâncărime la nivelul scalpului. Un produs pe care îl recomand pentru aplicarea imediată pe scalp după spălare este Hers Spa. Este o formulă foarte bine primită care are ca target calmarea senzației de disconfort, starea de refacere a scalpului foarte expus, foarte fragil, adică scalpul care dezvoltă scuame sau mătreață.

Încă o variantă este Reparatrice Scalp. Este un produs cu uleiuri esențiale, dedicat aceleiași stări de sensibilitate de la nivelul scalpului și disconfortului din această zonă. Toate produsele pe care le aplicăm trebuie să aibă adiacent un plus în stimularea regenerării firului și a creșterii părului", a spus Ioana Marinescu pentru Spectacola.

Două produse din bucătărie pe care nu trebuie să le mai aplici pe față. Este interzis

Ar trebui să renunți la acest obicei. Ne-a spus mai multe Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie.

„Sunt foarte multe persoane care pun uleiuri esențiale pure sau oțet pe coșuri. Tehnic, oțetul este un acid acetic. Acizii vor inhiba inflamațiile, dar niciodată nu folosim produsul pur. De asemenea, este interzis să folosim ulei esențial pur pentru că este posibil să facem o mică arsură care să lase o urmă foarte urâtă și pe care să nu o putem scoate cu nimic. Aplicarea oțetului sau a uleiulurilor esențiale trebuie făcută cu niște formule foarte calculate pentru a nu ne face mai mult rău decât bine”, a zis Ioana Marinescu.

Vrei să ai părul fabulos? Ai nevoie de... bere. Dar atenție: Cum trebuie să o folosești

Vrei să ai părul fabulos? Ai nevoie de... bere. Clătirea părului cu bere contribuie la îngroșarea firului de păr.

Acest pont ni l-a vândut Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola.

„Berea este un remediu foarte cunoscut și pe care îl recomand. Complexul de B-uri pe care îl conține va da luciu și va reface firul de păr foarte bine. Dacă puteți trăi cu mirosul de după este minunat să folosim o sticlă de bere în momentul în care ne clătim părul”, a zis Ioana Marinescu. Vezi mai mult AICI.

