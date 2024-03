Subiectul despre care se vorbește prea puțin: În timp ce orașele din vest se încălzesc din resturi, în Bucureștiul alimentat de centrale din `60, gunoaiele ajung la o groapă, pe bani mulți

”Tranziția către o Românie verde se poate face mult mai simplu față de marea provocare: tranziția către un București verde. Aceasta este cea mai mare provocare pentru că Bucureștiul este un oraș foarte mare, în creștere. Din păcate, creșterea s-a făcut și se face haotic, iar partea de infrastructură energetică a rămas în urmă. Situația în acest moment este plină de provocări. Evident că toate aceste provocări înseamnă și oportunități” a spus George Vișan, director al Direcției Piețe de Energie Transelectrica, în cadrul conferinței organizate de DCMedia Group, ”Energy Forum Ediția a XI-a: Tranziția către o Românie verde, provocările momentului”.

Bucureștiul se încălzește cu centrale din anii `60

Cu privire la situația la zi, George Vișan a declarat: ”Cea mai mare parte a energiei primare se duce în încălzire. Încălzirea Bucureștiului se face cu mai multe CET-uri, două dintre ele din anii `60. Am tot spus asta. Am trecut peste insolvență, prea mulți ani de blocaje, de neînțelegeri între companii, Primăria Capitalei, datorii, penalități, etc. 2024 și acest moment trebuie să fie momentul relansării, inițierii unor proiecte de investiții.

În primă fază, vorbim despre centrale noi, mult mai eficiente. Consumul de gaz ar scădea undeva la jumătate. Vom vedea pe viitor cum va fi implementată soluția hidrogenului. (...) Suntem în studiu privind posibilitatea integrării energiei geotermale în București. Am avut, împreună cu dl. ministru al Energiei, inclusiv o deplasare la Washington și avem sprijinul Departamentului de Energie american pe acest subiect. Ne interesează stocarea de energie”.

Deșeurile din București ajung, pe bani mulți, într-o groapă

În continuare, directorul din Transelectrica a atras atenția: ”Subiectul important despre care se vorbește prea puțin asumat la nivel de București este raportat la biomasă. Observăm că orașele civilizate din vest folosesc resturile, inclusiv din toaletări copaci, etc, pentru a produce energie. La nivel de București, din păcate, cunoaștem situația, suntem în infringement, deșeurile ajung într-o groapă, nu mai vorbim de costuri. Deci abordarea deșeurilor cu privire la producerea de energie trebuie să fie prioritară, pentru că această resursă există și foarte multe orașe europene au implementat tehnologii verzi prin care să se transforme toate aceste resurse în energie”.

Vezi mai mult de la 1.55.00:

