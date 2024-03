Bucata de lemn din scena finală a filmului "Titanic" a fost vândută la licitaţie cu 718.750 de dolari

La licitaţia organizată de Heritage Auctions în Dallas, statul american Texas, în perioada 20-24 martie, au fost vândute obiecte emblematice, precum toporul folosit de Jack Nicholson în filmul "The Shining", însă obiectul care a atins cea mai mare valoare a fost bucata de lemn care apare în filmul premiat al lui James Cameron.



Încă de la lansarea filmului "Titanic", în 1997, panoul de lemn a generat controverse, spectatorii dezbătând dacă Jack şi Rose ar fi încăput amândoi pe acesta, în condiţiile în care el sfârşeşte prin a muri de hipotermie.



Potrivit The Hollywood Reporter, rochia de şifon pe care Winslet a purtat-o în timpul scenei finale a filmului a fost, de asemenea, vândută la licitaţie în schimbul sumei de 125.000 de dolari.

În cadrul licitaţiei au fost oferite peste 1.600 de obiecte din istoria cinematografiei

Conform media locale, la licitaţie au fost puse la bătaie aproximativ 70 de obiecte de recuzită şi costume, iar preţul de pornire pentru bucata de lemn de balsa a fost de 40.000 de dolari.



Printre alte obiecte oferite la vânzare s-au numărat biciul mânuit de actorul Harrison Ford într-unul dintre filmele în care l-a interpretat pe Indiana Jones, adjudecat cu 525.000 de dolari, dar şi cupa - Sfântul Graal, folosită de acelaşi personaj în pelicula "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) şi vândută cu 87.500 de dolari.



În cadrul licitaţiei au fost oferite peste 1.600 de obiecte din istoria cinematografiei deţinute de lanţul de restaurante Planet Hollywood, de la schiţe şi săbii de recuzită până la jacheta de piele purtată de Arnold Schwarzenegger în "Terminator 2: Judgment Day", conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News