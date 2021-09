VIDEO LIVE Consiliul Național al PNL/ Rareș Bogdan, decizia votată în unanimitate/ BPN al PNL, convocat de echipa Cîțu. Orban face declarații: Nu există PRECEDENT - VIDEO

Consiliul Național al PNL LIVE

Ludovic Orban a anunțat că a stabilit cu Florin Cîțu să fie un Consiliu ”liniștit, armonios”. Salutul lui Ludovic Orban a fost urmat de multe aplauze. El a anunțat că sunt 550 de membri în sală.

Florin Cîțu îi urmează la cuvânt lui Ludovic Orban. El a început cu rugămintea de a se comporta cu toții civilizat, fără a ataca PNL, fiind destul în afară care atacă PNL.

Rezoluția lui Rareș Bogdan, apel către USR PLUS, votată unanim de conducerea PNL

UPDATE: Rareș Bogdan a anunțat că s-a aprobat în unanimitate următoarea rezoluție, la propunerea sa:

Rezoluția Consiliului Național al Partidului Național Liberal privind menținerea stabilității și respingerea extremismului politic

Exprimând hotărârea de a fi promotor al legalității și al echilibrului, al ordinii și al moderației în politică,

Luând act de temerile care există în societate cu privire la recentele evoluții de pe scena politică, care au generat o nedorită criză,

Remarcând activarea unor tendințe politice radicale, anti-democratice, cu potențial de violență,

Ținând cont de atacurile la adresa stabilității guvernamentale și de riscurile pentru România pe care aceste atacuri le implică,

Fiind conștienți de nevoia unor noi eforturi pentru menținerea bunelor perspective de dezvoltare economică în România,

Partidul Național Liberal adoptă următoarea

REZOLUȚIE

Rămânem ferm angajați în actul guvernării României.

Asigurăm cetățenii și mediul de afaceri, care au exprimat îngrijorări cu privire la stabilitatea politică din România, că suntem perfect conștienți de responsabilitățile PNL și că toate eforturile noastre sunt îndreptate către asigurarea stabilității și funcționarea cât mai bună a guvernării, dincolo de orice dispută de pe scena politică.

Salutăm recenta aprobare în Guvernul României a Programului național de investiții „Anghel Saligny” și considerăm acest program o soluție bună și necesară pentru modernizarea țării, pentru dezvoltarea multor comunități locale.

Solicităm Guvernului României luarea tuturor măsurilor posibile pentru a proteja cetățenii în contextul scumpirilor care au avut loc în sectorul energetic și care le afectează nivelul de trai.

Reafirmăm susținerea categorică pentru parteneriatul dintre partidul nostru și președintele României, Klaus Iohannis. Acest parteneriat este esențial pentru buna conducere a României, pentru succesul guvernării liberale și pentru credibilitatea ei în plan intern și extern.

Cerem clasei politice din România, tuturor partidelor care se definesc drept democratice, să izoleze ferm extremismul politic și să refuze orice colaborare cu extremiștii, colaborare care nu face decât să credibilizeze ideologii nocive și să erodeze democrația. Niciun interes de partid nu poate justifica alianțe cu cei al căror ultim obiectiv este, de fapt, distrugerea democrației românești.

Facem apel la denunțarea imediată și totală de către USR PLUS a oricărei colaborări sau acțiuni politice comune cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), o formațiune extremistă, xenofobă și anti-europeană. Niciun partid care se pretinde democratic și pro-european nu poate intra în parteneriate de vreun fel – fățișe sau tacite – cu apologeți ai legionarismului sau ai comunismului, cu susținători ai lui Corneliu Zelea Codreanu sau Nicolae Ceaușescu.

Invităm USR PLUS la un dialog direct, nemijlocit, fără precondiții inacceptabile, pentru a reconstrui încrederea și a reface majoritatea parlamentară creată imediat după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Reamintim tuturor membrilor PNL obligația lor de corectitudine față de partidul din care fac parte, obligație care include solidaritatea cu echipa guvernamentală liberală și susținerea Guvernului condus de PNL, în fața celor care îl atacă în mod politicianist și care urmăresc să-l slăbească ori să-l demită.

Mandatăm premierul Guvernului României, Florin Cîțu, pentru a lua măsurile și deciziile necesare pentru asigurarea în continuare a stabilității guvernamentale și pentru respingerea tentativelor parlamentare de demitere a Guvernului prin moțiune de cenzură.





18 septembrie 2021

Ludovic Orban, declarații explozive





UPDATE: Ludovic Orban face declarații:

- Am condus reuniunea BPN, am luat trei decizii: de convocare a Consiliului Național pentru duminică, 26 septembrie, de la ora 10:00, când se vor alege restul membrilor din conducerea partidului, din BEx.

- Ca și la Congresul trecut, din 2017, am decis convocarea Consiliului Național a doua zi după Congres, cu 2.000 de delegați, dintre care 549 sunt de drept, restul vor fi aleși de filialele județene sau de sector. Termenul de alegere a delegaților e joi, până la ora 24:00.

- Am stabilit termenul de depunere a candidaturilor pentru celelalte funcții, tot până joi, la ora 24:00.

- A doua decizie a fost o rezoluție a lui Rareș Bogdan, de combatere a extremismului și o solicitare către cei de la USR PLUS să nu mai colaboreze cu AUR și o susținere a Guvernului condus de PNL.

- Am propus o rezoluție simplă prin care să respingem orice formă de colaborare cu PSD. Ambele au fost votate în unanimitate.

- Am mai formalizat o decizie, aceea ca toți cei care vin la Congres să fie vaccinate sau să aibă test valid, conform prevederilor legate de Certificatul Verde.

”Nu există un precedent”

Întrebat dacă există vreo variantă ca Guvernul Cîțu să nu fie nevoit să treabă prin Parlament de votul de încredere, după ieșirea de la guvernare a USR PLUS, Ludovic Orban a spus:

- Nu există nicio variantă. La expirarea termenului de 45 de zile, termenul constituțional maxim prevăzut pentru asigurarea conducerii unui minister, printr-un interimar, premierul are obligația să vină în Parlament, în cazul în care se face o remaniere cu schimbarea configurației politice.

Dacă cei șase miniștri care și-au dat demisia nu sunt înlocuiți de miniștri USR și vor fi din alte formațiuni politice, ei trebuie să treacă prin Parlament, iar premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului.

Ce este adevărat e că nu există un precedent prin care un premier care a propus o remaniere cu schimbarea configurației politice să nu fi obținut numărul necesar de voturi, adică majoritatea deputaților și senatorilor.

Sunt diverse puncte de vedere exprimate de constituționaliști, eu aș prefera să nu-mi exprim un punct de vedere, deși am. Cel mai probabil va ajunge la CCR.

Ministerele vor rămâne fără oameni care să conducă și care să semneze, nemaiputând fi făcut acest lucru de către interimari.

Ne putem așeza la masa negocierilor atunci când sunt îndeplinite condițiile exprimate de parteneri. Punctul meu de vedere e punctul meu de vedere, iar lucrurile sunt simple: criza politică trebuie să înceteze cât mai repede, fiindcă creează grave prejudicii.

- Premier va fi cine va câștiga Congresul, dacă poate fi premier.

- Toate se amână după Congres, ca prin minune, după o stranie coincidență.

Iată declarațiile premierului Florin Cîțu, înainte de BPN al PNL, convocat de echipa ce-l susține la șefia partidului:

- BPN a fost convocat din două motive: modificări la statut; convocarea Consiliului Național de a doua zi după Congres.

- Modificările la statut sunt modificări cu care am fost de acord toți în BPN-ul precedent. Este vorba despre împărțirea atribuțiilor pentru vicepreședinți mult mai bine, vrem să fie un partid care să funcționeze mai eficient după 25 septembrie.

- Congresul se va ține cu 5.000 de oameni, la Romexpo. Organizatorii Congresului vor cere opinia celor de la CNSU. Nu luăm în calcul altă variantă în acest moment.

- Bineînțeles (că a decis cu cine va face echipă n.r.). Săptămâna viitoare (va spune numele lor n.r.).

- A fost cererea mea expresă ca foștii președinți, chiar și interimari, să facă parte din BEx, dar să fie membri PNL, să nu fi plecat din partid.

- Eu voi respecta Constituția, suntem în procedură de remaniere, Constituția spune foarte clar că mergi pentru votul miniștrilor, e foarte simplu. Bineînțeles, dacă nu vor fi votați, voi veni cu noi propuneri, asta spune Constituția. Nu știu de ce avem astfel de dezbatere, Guvernul pleacă prin demisia premierului sau prin moțiune de cenzură. Eu nu-mi permit să interpretez Constituția, o aplic. Voi merge în Parlamentul României aplicând Constituția.

După BPN al PNL, la Palatul Parlamentului, de la ora 12:00, va avea loc Consiliul Naţional al PNL.

Pe 3 septembrie, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că Statutul partidului a fost modificat, între schimbări numărându-se posibilitatea ca şedinţele forurilor de conducere să se poată organiza online, în situaţii excepţionale, şi majorarea numărului de vicepreşedinţi pe domenii la 17.



”A fost adoptată posibilitatea organizării în situaţii excepţionale a şedinţelor forurilor de conducere statutare ale PNL în sistem online, cu o singură excepţie: acele foruri statutare în care, în conformitate cu prevederile statutului, se iau decizii prin vot secret. Ştiu că a circulat foarte mult zvonul că sunt unii care vor să organizeze congresul online. Toate aceste zvonuri se dovedesc neadevărate. Noi a trebuit să facem această adaptare a statutului pentru că nu aveam prevederea respectivă şi pentru că ştim foarte bine că în situaţia pandemică prin care am trecut a fost necesar de multe ori să convocăm forurile statutare online cu o bază statutară şubredă. Am lămurit această situaţie”, a spus Orban la acea dată.



El menţiona că o altă modificare vizează majorarea numărului de vicepreşedinţi pe domenii la 17.



”A fost mărit numărul de vicepreşedinţi pe domenii, fiecare coordonează activitatea unei comisii de specialitate. Practic, s-au hotărât 17 vicepreşedinţi pe domenii, oarecum structura similară în mare măsură structurii guvernamentale plus câteva funcţii de vicepreşedinte, cum este funcţia de vicepreşedinte pentru românii din diaspora, care nu are corespondent într-o funcţie de ministru. Am considerat că este util ca specialiştii partidului din diferite domenii să concureze, să poată să ocupe poziţiile de vicepreşedinţi şi să poată coordona comisiile de specialitate ale partidului pe domeniul respectiv”, arăta Orban.