Boris Johnson și alți oficiali britanici sunt INTERZIȘI în Rusia

Federaţia Rusă a anunţat sâmbătă că a decis interzicerea intrării pe teritoriul său pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apărării Ben Wallace şi alţi zece membri ai guvernului şi politicieni britanici, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Răspuns la campania mediatică și politică a Occidentului

Măsura a fost luată ca răspuns la campania mediatică şi politică care vizează izolarea Rusiei pe plan internaţional şi crearea de condiţii propice pentru înăbuşirea economiei naţionale, a afirmat Ministerul de Externe rus într-un comunicat.



În 24 februarie, armata rusă a lansat o agresiune militară neprovocată împotriva Ucrainei, ceea ce Rusia numeşte operaţiune militară specială pentru denazificarea ţării vecine.



Marea Britanie, SUA, Uniunea Europeană şi alte state şi organizaţii au condamnat acţiunile Moscovei şi au impus sancţiuni dure contra unor demnitari şi entităţi ruse.

Prețul facturilor crește în Marea Britanie

Creșterea facturilor la energie, creșterea costurilor la alimentele și creșterea asigurărilor naționale împing un număr tot mai mare de familii la limita, cererea de ajutor la unele bănci de alimente dublându-se din ultimele luni ale anului 2021. Independent Food Aid Network (IFAN) i-a scris cancelarului îndemnându-l să ia măsuri imediate pentru a reduce sărăcia și foametea „în creștere rapidă”, într-o scrisoare obținută de The Independent.



Potrivit celui mai recent raport privind perspectivele economice din Regatul Unit de la PwC, gospodăriile britanice vor avea o situație dificilă în acest an, cheltuie cu 900 de lire mai mult, într-o „scădere istorică” a nivelului de trai. Raportul a constatat că inflația va atinge 8,4% mai târziu în acest an, ceea ce va însemna o scădere cu 2% a veniturilor gospodăriilor, marcând cea mai mare scădere a salariilor reale din anii 1970 și cea mai mare scădere a nivelului de trai de la începutul înregistrărilor. Mai mult decât atât, situația se poate înrăutăți, în dependență de cum se va desfășura conflictul din Ucraina. Citește AICI mai multe

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News