Marea Britanie, în BEZNĂ. “The Big Power Off”, protestul britanicilor față de creșterea costurilor la energie

Casele au fost cufundate în întuneric în Marea Britanie, în timp ce oamenii și-au oprit colectiv curentul electric în semn de protest față de creșterea costurilor energiei, scrie The Independent. La fel ca în multe țări din lume, preturile facturilor la electricitate și gaz s-au mărit in Marea Britanie cu 54% de la 1 Aprilie. Milioane de cetățeni britanici vor plăti cu aproximativ 700 de lire sterline mai mult pe an, puțin sub 2.000 de lire pe an.



"Big Power Off" a avut loc duminică, 10 aprilie, la ora 22:00, iar oamenii au oprit toate dispozitivele electrice timp de 10 minute. Scopul acțiunii „nepartizane” a fost de a crea un dezechilibru suficient în rețeaua energetică națională pentru a atrage atenția guvernului și a companiilor energetice și, în cele din urmă, pentru a le obliga să reducă costurile facturilor.



Înregistrările video partajate online par să arate luminile din Glasgow, Scoția, pâlpâind de două ori în succesiune rapidă, în jurul orei 22.00, pe data de 10 aprilie. Organizatorii au avertizat că proteste similare vor continua să aibă loc până când se vor lua măsuri pentru reducerea costurilor pentru energie.

Al doilea "Big Power Off" în Marea Britanie, sâmbătă, 16 aprilie

Un al doilea protest a fost deja planificat pentru sâmbătă, 16 aprilie, la ora 19:00, pentru a coincide cu revenirea parlamentului din vacanță săptămâna următoare.

Organizatoarea protestului, Karen Brady, a scris pe Twitter: “Următorul #BigPowerOff va avea loc sâmbătă, 16 aprilie, la ora 19:00, chiar înainte ca Parlamentul să se întoarcă din vacanță. Retweet și distribuie pe toate platformele de social media. Mulțumesc tuturor celor implicați. Pregătește-te pentru următorul. Solidaritate în cifre. Destul e destul!”



Această inițiativă vine după ce MoneySavingExpert, Martin Lewis, a avertizat cu privire la ”tulburări civile” pe fondul înrăutățirii crizei costului vieții din țară. Într-un interviu acordat Sunday Telegraph, Lewis a subliniat disperarea oamenilor și s-a arătat îngrijorat de faptul că familiile britanice se chinuie să plătească pentru necesitățile de bază.

Experți: Facturile la energie vor crește de 14 ori mai repede decât salariul mediu săptămânal

Cercetările efectuate de Congresul Sindicatelor (TUC) au sugerat că facturile la energie vor crește de 14 ori mai repede decât salariul mediu săptămânal.



Plafonul de preț pentru gaz și electricitate stabilit de Ofgem a crescut cu 54% de la 1 aprilie, totuși TUC a spus că salariile medii săptămânale ar trebui să crească doar cu 3,75% în comparație. Sindicatul a spus că prețurile record ale energiei ar putea anula efectul creșterilor salariale din acest an și a cerut o taxă excepțională pe petrol și gaze. Un grup de peste 550 de bănci alimentare din Marea Britanie i-au avertizat pe prim-ministrul Boris Johnson și pe cancelarul Rishi Sunak că sunt aproape de „punctul de rupere” de la o creștere nesustenabilă a cererii din cauza crizei costurilor.

Cererile de credite s-au dublat în ultimele luni ale anului 2021





Creșterea facturilor la energie, creșterea costurilor la alimentele și creșterea asigurărilor naționale împing un număr tot mai mare de familii la limita, cererea de ajutor la unele bănci de alimente dublându-se din ultimele luni ale anului 2021. Independent Food Aid Network (IFAN) i-a scris cancelarului îndemnându-l să ia măsuri imediate pentru a reduce sărăcia și foametea „în creștere rapidă”, într-o scrisoare obținută de The Independent.



Potrivit celui mai recent raport privind perspectivele economice din Regatul Unit de la PwC, gospodăriile britanice vor avea o situație dificilă în acest an, cheltuie cu 900 de lire mai mult, într-o „scădere istorică” a nivelului de trai. Raportul a constatat că inflația va atinge 8,4% mai târziu în acest an, ceea ce va însemna o scădere cu 2% a veniturilor gospodăriilor, marcând cea mai mare scădere a salariilor reale din anii 1970 și cea mai mare scădere a nivelului de trai de la începutul înregistrărilor. Mai mult decât atât, situația se poate înrăutăți, în dependență de cum se va desfășura conflictul din Ucraina.

