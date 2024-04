Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder și alți muzicieni cer protecție împotriva inteligenței artificiale

Peste 200 de muzicieni de renume mondial au semnat o scrisoare deschisă în care solicită protecții împotriva utilizării malițioase a inteligenței artificiale care imită chipurile, vocile și sunetele artiștilor umani. Semnatarii acoperă o varietate de genuri muzicale și epoci, mergând de la vedete de prim rang precum Billie Eilish, J Balvin și Nicki Minaj, la membri ai Rock and Roll Hall of Fame precum Stevie Wonder și REM. De asemenea, sunt semnatari și continuatorii lui Frank Sinatra și Bob Marley, precizează The Guardian.

Scrisoarea, emisă de grupul de advocacy Artist Rights Alliance, face apel la companiile de tehnologie să promită să nu dezvolte instrumente AI care să submineze sau să înlocuiască compozitorii și artiștii umani.

"Acest atac asupra creativității umane trebuie oprit. Trebuie să protejăm împotriva utilizării malițioase a AI-ului cu scopul de a fura vocile și chipurile artiștilor profesioniști, de a încălca drepturile creatorilor și de a distruge ecosistemul muzical", se arată în scrisoare.

Scrisoarea nu solicită interzicerea utilizării AI-ului în muzică sau producție, afirmând că utilizarea responsabilă a tehnologiei ar putea avea beneficii pentru industrie. Producătorii muzicali au folosit instrumente de inteligență artificială în diverse moduri în ultimii ani, într-un caz folosind AI-ul pentru a izola vocile lui John Lennon dintr-o înregistrare demo veche și pentru a le folosi pentru a crea o "nouă" piesă Beatles, lansată anul trecut.

Scrisoarea Artist Rights Alliance face parte dintr-un efort la nivelul întregii industrii din partea artiștilor și creatorilor împotriva utilizării inteligenței artificiale generative, pe măsură ce tehnologia continuă să prezinte probleme etice și legale legate de încălcarea drepturilor de autor. Sindicatele de artiști și organizațiile de advocacy au încercat să exercite presiuni asupra legiuitorilor și companiilor de tehnologie pentru a reglementa utilizarea AI-ului, în timp ce studiourile s-au arătat interesate de potențialul său de reducere a costurilor de producție.

Îngrijorarea cu privire la utilizarea AI-ului pentru a scrie cântece și scenarii sau pentru a produce imagini și video-uri ale actorilor și artiștilor a fost centrul mai multor negocieri contractuale și greve ale sindicatelor din industria de divertisment în 2023. Răspândirea imaginilor pornografice AI-made cu Taylor Swift a atras, de asemenea, o atenție suplimentară asupra utilizării malițioase a deepfake-urilor, iar la începutul acestui an a determinat legislatorii să introducă o lege menită să incrimineze imaginile sexualizate generate de AI fără consimțământul persoanei. Chiar săptămâna trecută, OpenAI, creatorul lui ChatGPT, a amânat lansarea unui program care poate imita voci din cauza preocupărilor legate de utilizarea responsabilă.

În martie, Tennessee a devenit primul stat din SUA care a promulgat o legislație direct destinată să protejeze muzicienii de la generarea folosirii vocilor lor de către AI în scopuri comerciale. Legea de securitate a asemănării, vocii și imaginii sau "Legea Elvis" intră în vigoare la 1 iulie și face ilegală replicarea vocii unui artist fără consimțământul său. Această legislație nu a abordat utilizarea lucrărilor artiștilor ca date pentru antrenarea modelelor AI, o practică care a dus la mai multe procese împotriva companiilor precum OpenAI, care este menționată în scrisoare.

"Unele dintre cele mai mari și mai puternice companii folosesc, fără permisiunea noastră, munca noastră pentru a antrena modele AI", se arată în scrisoare. "Aceste eforturi sunt direct îndreptate împotriva înlocuirii muncii artiștilor umani cu cantități masive de sunete și imagini create de AI care diluează substanțial fondurile de redevențe plătite artiștilor".

Artist Rights Alliance este o organizație non-profit condusă de veterani din industria muzicală, cum ar fi membrul consiliului Rosanne Cash - fiica lui Johnny Cash. Nu este clar cum organizația a recrutat artiștii care au semnat scrisoarea, printre care se numără vedete de muzică country precum Kacey Musgraves, rapperi precum Q-Tip și tineri artiști de indie pop precum Chappell Roan. Artist Rights Alliance nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

De asemenea, casele de discuri care reprezintă artiști decedați sunt printre semnatarii scrisorii. În industria de divertisment a existat o dezbatere tot mai mare cu privire la modul în care pot fi folosite asemănările artiștilor după moartea lor, cu instrumente AI care demonstrează o capacitate tot mai mare de a crea video-uri realiste pe baza unor înregistrări vechi. Mai multe versiuni AI ale actorilor și muzicienilor decedați au apărut în filme, jocuri video și emisiuni TV în ultimii ani, generând controverse și dezbateri etice.

Pe măsură ce instrumentele AI devin tot mai disponibile și mai răspândite, muzicienii sunt tot mai puși în situația de a-și exprima o poziție cu privire la ce reprezintă o utilizare permisibilă a inteligenței artificiale. Câțiva artiști, precum Grimes, au văzut abilitatea AI-ului generativ de a crea simulacre ale lucrărilor lor ca o oportunitate de a experimenta sau de a încuraja fanii să creeze cântece folosind asemănarea vocală a lor.

Alți muzicieni au exprimat sentimente mai negative față de imitațiile stilului lor muzical. În ianuarie anul trecut, un fan i-a cerut lui ChatGPT să genereze versuri în stilul cântărețului și compozitorului Nick Cave și l-a întrebat pe artist ce părere are despre rezultat.

"Această melodie este o prostie, o batjocură grotescă a ceea ce înseamnă să fii uman", a răspuns Cave.

Dezbaterile în jurul utilizării AI-ului în industria muzicală continuă să fie în prim-plan, iar scrisoarea deschisă semnată de peste 200 de muzicieni reprezintă doar unul dintre multele aspecte ale acestei probleme complexe. Cu toate acestea, ea pune sub lumina reflectoarelor o chestiune vitală pentru viitorul creativității umane și pentru drepturile artiștilor în era digitală în continuă evoluție.

