Bihorul, campion național la curățenia mediului! 10.000 de elevi și 94 de primării s-au implicat într-o acțiune masivă de ecologizare!

Organizată de Consiliul Județean Bihor și Ecolect, campania a avut două concursuri: ,,Campionatul bihorean al curățeniei” – o competiție între primării și "EcoProvocarea” – o competiție între elevi.



94 de primării au participat la „Campioantul bihorean al curățeniei”. Cele mai harnice și ordonate primării au luptat pentru premii în valoare de 1 milion de lei. Banii vor merge către realizarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii.



De asemenea, aproape 10.000 de elevi s-au implicat în acțiuni de igienizare în cadrul concursului „EcoProvocarea”. Elevii fac parte din comunități de voluntari constituite la nivelul fiecărei școli, sub numele de ,,EcoClub Bihor”. Premiile pentru acest concurs se ridică la suma de 31.500 de lei.



În total au fost organizate peste 330 de acțiuni de igienizare.



Prin campania „Luna curățeniei în Bihor” s-a dorit aducerea împreună a administrației județene și locale, a mediului de afaceri, a școlii, bisericii, ONG-urilor, mass-mediei, precum și implicarea și cetățenilor în acțiuni care au ca scop final menținerea unui Bihor curat.



Mircea Mălan, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor și președinte al Ecolect, a declarat: „Mi-aș dori să ajungem să nu mai fie nevoie să facem astfel de campanii. Asta ar însemna că am reușit să ne schimbăm cu toții mentalitatea și să nu mai aruncăm deșeurile peste tot, ci să le depozităm în condiții civilizate, arătând respect față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat atât de frumos în această țară. Până acolo, însă, mai sunt pași importanți de făcut. Sunt mândru că județul Bihor este singurul din România care colectează deșeurile separat pe cinci fracții. Am început implementarea acestui sistem de peste un an și avem un grad de colectare separată de peste 30%”.

