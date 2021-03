Barna și Cioloș, sprijin pentru Voiculescu. Cîțu: Nu înțeleg această avalanșă de susţinere

Iată ce a spus premierul când a fost întrebat dacă Dan Barna i-a reproşat ceva legat de abordarea subiectelor legate de Vlad Voiculescu în spaţiul public.

"Nu am discutat aşa ceva şi nu înţeleg această avalanşă de susţinere. Eu am o relaţie bună cu Vlad Voiculescu. Am discutat despre campania de vaccinare, i-am atras atenţia că trebuie să ne concentrăm şi pe pandemie. Vreau să verificăm dacă la Timişoara a fost redus numărul de paturi ATI, ceea ce mi s-ar părea foarte grav. Vreau să ştiu dacă e adevărat.

Să nu uităm, suntem în continuare în pandemie, de aceea am introdus o nouă restricţie în această hotărâre de prelungire a stării de alertă", a declarat Florin Cîţu.

Miercuri, Dacian Cioloş şi Dan Barna şi-au exprimat susţinerea totală pentru Vlad Voiculescu.

"Vlad Voiculescu este atacat pentru publicarea datelor referitoare la vaccinare. Demersul său este un gest de normalitate. Știm cu toții că una dintre problemele majore ale României este lipsa de încredere a cetățenilor faţă de autoritățile publice. Transparența nu e un moft, este unul dintre fundamentele pe care trebuie să reconstruim încrederea cetățenilor în stat", a declarat Dacian Cioloş.

