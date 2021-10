Bănel Nicoliță spune adevărul după ce a plecat din țară. ”Ultima mea declarație. Nu am nevoie de nimic de la nimeni”

Bănel Nicoliță spune adevărul despre plecarea sa din țară și nu vrea ca presa să mai scrie despre el. Fotbalistul susține că nu are datorii și că nu va mai face declarații în mass-media.

”Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliță pentru FANATIK.

Presa din România a scris că Bănel Nicoliță a fugit în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Acesta ar fi pierdut tot, apartamente, bunuri, banii economisiţi din cariera de fotbalist. Ar fi împrumutat sume importante de la cămătari pe care nu a mai putut să le achite. Fostul fotbalist ar fi rămas dator cu 100.000 de euro către persoane din lumea interlopă şi, în disperare de cauză, de frica lor, a fugit în Statele Unite ale Americii în speranţa că va reuşi să facă rapid rost de bani, măcar pentru a plăti creanţele pe care le are la oamenii „periculoşi” de la care s-a împrumutat în România.

Gigi Becali, despre Bănel Nicoliță

Gigi Becali a reacționat după ce a aflat că Bănel Nicoliță a plecat în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Latifundiarul din Pipera spune că nici nu știa că Bănel nu mai e în țară, dar a spus că ”nu prea îl interesează”.

”Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei? Chiar nu prea mă interesează de situația lui că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu el de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

