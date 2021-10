BANCUL ZILEI: Remediu împotriva mahmurelii

Vizibil ravasit de mahmureala, acesta isi cheama secretara si o intreaba:

- Maria, stii vreun medicament sau vreun remediu pentru mahmureala. Ma simt cumplit.

- Domnule director, eu nu beau alcool, nu ma pricep la asa ceva. Dar l-ati putea intreba pe nea Ghita, portarul. Am auzit ca el are experienta cu alcoolul.

- In regula. Cheama-l te rog la mine in birou.

Foarte speriat, intra portarul in biroul directorului.

- Domnu' director, am inteles ca m-ati chemat.

- Da Ghita. Am fost aseara in oras cu niste prieteni, am baut cam mult, si acum imi este un rau de nu mai pot. Stii vreun remediu?

- Ce ati baut, domnule director? intreaba portarul.

- Whisky...

- Inteleg. In cazul acesta, va sfatuiesc sa mergeti la carciuma de la colt, bagati 200 ml de whisky, si ar trebui sa fiti ca nou.

- Da mai Ghita, dar maine nu am sa ma simt la fel de rau ca si azi?

- Daca va fi asa, mai bagati si ziua urmatoare 200ml de whisky. Directorul ingandurat:

- Si pana cand sa continui asa?

- Pana ajungeti portar, ca si eu am fost director la o banca ...