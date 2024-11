Au făcut contract de închiriere cu o ”afacere de familie”, dar au ajuns la mâna CTP. Acuzațiile lui Tătaru: Noi, ca firme mici și proaste, am semnat. Știau, dar nu-și asumă nimic

Tătaru Ana Luise, reprezentant al firmei Euro Cargo Truck & Trailer, a vorbit despre ”modul în care corporațiile tratează firmele mici și mijlocii din România prin contractele extrem de dure pe care le impun”. Firma menționată anterior are un contract de închiriere cu CTPark în Chitila pentru o hală de 560 de mp, depozit și birouri, pentru care plătește 4800 de euro plus TVA pe lună.

Tensiunile și problemele care au apărut au fost relatate de doamna Tătaru, telefonic pentru DCNews, în paragrafele următoare:

„Este vorba de CTPark, cei care dețin spații logistice în România, dacă nu mă înșel, în momentul ăsta în urma preluărilor pe care le-au făcut anul în curs sunt cred că pe locul 4 în România ca deținători de astfel de spații.

Ideea e modul în care corporațiile tratează firmele mici și mijlocii din România prin contractele extrem de dure pe care le impun, prin imposibilitatea de reziliere a acestora sau de renegociere a acestora în condițiile în care noi când am început colaborarea spațiile acestea nu erau deținute de CTP, ci au fost construite de o firmă. E vorba de un parc cu 13 hale care funcționează pe Șoseaua de Centură în Chitila. La momentul la care noi am semnat contractele era un business de familie cu promisiuni și discuții foarte frumoase: 'domnule, tot ce este în contract se poate negocia, dar semnați-le în forma asta pentru că ne ajută să ne dezvoltăm noi', ducându-le drept garanție la bănci, lucru pe care noi ca firme mici, proaste și tâmpite, mă scuzați, dar îmi asum autocritica, le-am semnat. În doi ani de zile au fost două tranzacții succesive, business-ul acela de familie fiind vândut către Globalworth, după care preluat de CTP.

Drept de proprietate

CTP a preluat dreptul de proprietate în zona asta din mai, anul acesta, și este vorba acolo de niște taxe care ni se cer și, bineînțeles, pe care noi refuzăm să le plătim pentru că nu există în spatele lor o justificare sau o detaliere. Tot amână de la o zi la alta că vezi, Doamne, ce a fost anterior preluării nu este treaba lor, dar ei au făcut aici o preluare de acțiuni a societății care deține dreptul de proprietate asupra imobilelor, deci, nu se pot spăla pe mâini spunând că nu știu ce a fost.

Ei au putere să analizeze ce a fost înainte, ce este acum și să ne dea niște răspunsuri. Ei nu își asumă nimic din obligațiile de proprietar pe care le au. Ca să vă dau un exemplu: eu am o hală de 560 de mp, depozit și birouri, unde plătesc o chirie și o taxă de servicii pe lună de 4800 de euro plus TVA, iar mie îmi plouă în birouri și în hală. La fiecare ploaie se întinde apa pe patru, cinci metri în adâncime în hală, băile sunt toate cu scurgeri pe pereți și infiltrații. Nu fac mentenanță, nu igienizează aparatele de aer condiționat, se fac sesizări peste sesizări care rămân undeva acolo în eter, dar ei banii ni-i iau. În momentul în care am făcut tot felul de sesizări ne amenință că dacă nu plătim ne introduc biletele la ordinele lăsate drept garanție”, a relatat reprezentatul firmei Euro Cargo Truck & Trailer.

Recalculare a taxei de servicii

„Hala dvs. este administrată de CTP?”, am întrebat.

„Da, pentru că este în proprietatea lor, eu am doar un contract de închiriere și aspectul care a dus la inflamarea situației, și nu sunt doar eu în această postură, toată lumea din complex este iritată, este dată de faptul că anul acesta în luna mai ei au venit cu o recalculare a taxei de servicii, care cuprinde și impozite, și a crescut brusc de la 1 euro și 6 cenți, la 1,76 euro. Ori este foarte adevărat că pentru o corporație poate creșterea asta nu reprezintă o mare problemă, dar pentru niște firme mici, care ne chinuim așa cum ne chinuim în domeniul ăsta antreprenorial din România, este o creștere foarte mare. A fost calculată și pe anul din urmă și pe anul în curs.

Scrie în contract că ei pot face aceste recalculări, dar până anul acesta când lucrurile s-au inflamat, nimeni nu a venit să ne explice ce cuprinde această taxă și sunt acolo o grămadă de servicii pe care noi le-am contestat imediat cum am aflat ce este cuprins acolo. Noi avem centrală contra incendiului în hală, am abonament 40 de euro pe lună, pentru ce? Când o cartelă preplătită costă 5 euro, 20 de lei pe 6 luni. Noi plătim și avem la nivel de complex undeva la 6000 de euro pe an taxă cu Vodafone, în condițiile în care nimeni nu beneficiază de niciun serviciu de la Vodafone, toate firmele au contracte separate și individuale și pentru Internet, și pentru telefonie mobilă. Asta un mic exemplu... și multe alte costuri în spate, unde nu a venit nimeni vreodată cu vreo explicație și nu vin nici în continuare.

Acționar majoritar

(...) Avem contract cu CTP. Parcul acesta este deținut de Logistics Hub Chitila, iar CTP, anul acesta, este acționar majoritar. CTP a preluat controlul acestei societăți.

Noi am încercat variante cumva de ieșire de sub contract, dar firmele mici și mijlocii în momentul în care văd contractele pe care noi le-am semnat fug mâncând pământul pentru că cumva noi, la momentul la care am semnat contractele, deși am precizat că nu suntem de acord cu asta, cu asta, cu asta, sub promisiunea că: 'domnule, lasă, că dacă apare vreo problemă o vom rezolva', am semnat ca proștii și acum nu avem niciun fel de posibilitate să ieșim de sub contract fără să plătim chiria până la sfârșitul contractului, așa cum este prevăzut”, a mai declarat doamna Tătaru.

