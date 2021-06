Andrei Caramitru, mesaj către Nicuşor Dan, PNL şi USR: Aveţi vreun plan pentru Bucureşti? Sunteți ridicoli, penibili!

"Am un mesaj către Nicușor Dan, Violeta Alexandru sefa PNL pe Bucuresti, sefii USR Bucuresti (Năsui și Voiculescu) și către guvern. Bai oameni buni. Aveți vreun plan pentru Bucuresti? Vreun proiect cât de mic, ceva? Măcar minimal. Orice fraților. Deocamdată sunteți ridicoli, penibili. Zero barat.

In special Nicușor - mai e puțin și o sa fie mai detestat decât era Firea. Pe bună dreptate. Rezultatele sunt chiar sub Firea, care a fost o catastrofa. Acum catastrofa e mult mai mare. Bravo !

Și lăsați-ma ca nu sunt bani, ca vai vai conturile sunt poprite. Aveți peste 2 miliarde de EUR buget pe an (peste Budapesta), pe care îl aruncati in subvenții și tâmpenii. Nu ați schimbat DELOC structura bugetului - zero. Sa nu se supere domne nimeni. Nu ați schimbat nici un om la PMB - zero. Nici măcar nu sunteți in stare sa eliberați naibii o banda pe câteva bulevarde - vai vai sa nu se supere oamenii care parchează acolo. Nici măcar nu sunteți in stare sa aplicați legea fațadelor sau sa impuneți ca oamenii sa plăteasca măcar biletul la autobuz. Bai nimic, nimic, varza sunteți.

Dacă habar nu aveți ce sa faceți - cereți sfaturi, duceți-va la ONG-uri și asociațiile firmelor sa va spună sa va scrie. Dacă nu faceți fata sau sunteți șantajați sau știu eu ce - mai bine va dați demisia înainte sa ajungeți sa fiți huiduiți pe strada de oameni. Ps: primarii de sectoare măcar mai fac cate ceva. Cei mai buni fiind Ciucu și Negoita (da știu, e rău ca e hot PSD, dar e singurul cartier care arata normal și ok, restul e o cloaca împuțită)", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Şi Tudor Chirilă l-a criticat pe Nicuşor Dan

"Nicușor Dan, poate reusiţi să faceţi curat în Herăstrău. Că pare mai simplu să mai construieşti o terasă decât să coseşti iarba", îi transmite cântăreţul Tudor Chirilă primarului general al Capitalei.

Tudor Chirilă a publicat pe pagina sa de Facebook un video în care prezintă halul în care arată Parcul Herăstrău din Bucureşti, oraş aflat sub conducerea lui Nicuşor Dan.

"Salutare, salutare, de la un cetăţean, locuitor al oraşului Bucureşti, pentru primarul ales, Nicuşor Dan. Nu e ca şi cum în ultimii 30 de ani primarii au ţinut cont de reclamaţiile sau de sugestiile cetăţenilor, dar dacă tot vorbim despre schimbare, hai să vedem ce se întâmplă în cazul ăsta.

Avem parcul Herăstrău care arată dezolant. Doar esplanada, din câte ştiu, a fost tunsă şi iată cum arată, acum, parcul Herăstrău. Aici unde sunt acum era un frumos labirint... ce se mai păstrase din el, făcut din felul în care era tunsă vegetaţia. Acum sunt buruieni peste buruieni, peste buruieni şi, din câte ştiu eu, parcul Herăstrău ţine de Primăria generală. Atunci fac acest live, poate că aude sau ajunge mesajul meu la Nicuşor Dan, să facă ceva totuşi pentru că se transformă deja într-un spaţiu insalubru şi periculos pentru copiii care vin aici împreună cu părinţii lor. Ca să nu mai vorbim de condiţia estetică a parcului", transmite Tudor Chirilă în liveul său.