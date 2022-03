Analistul de politică externă Dorin Popescu, președinte al Asociației Casa Mării Negre, a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre riscurile la care este supusă Republica Moldova din cauza agresiunii Federației Ruse în Ucraina:

„În momentul de față vedem consecințele indirecte ale acestui război asupra Republicii Moldova. Acest stat are foarte multe vulnerabilități, iar cele mai multe sunt legate de existența Transnistriei și a aspirațiilor secesioniste permanente, sprijinul politic și militar al Federației Ruse față de aceste aspirații, sprijin care a și făcut ca dorințele să explodeze din nou sub forma unor noi ambiții de independență ale Tiraposlului, dependența energetică față de Rusia, un nivel nepermis de ridicat al corupției și un clivaj intern în societatea civilă și în mentalul public. O parte a populației se pronunță în continuare public pro-Moscova, fiind captivă mirajului lumii ruse (...). De asemenea, o problemă mai e reprezentată de dimensiunea statalistă, neutralistă, refuzurile geopolitice, în contrast cu opțiunea geopolitică fermă pentru vest, Occident și integrarea în UE, un tren geopolitic care trece și prin București și care are și vagoane de București, iar aici am în vedere aspirațiile unioniste a unei părți a populației Republicii Moldova.

Deci, corupția, dependența energetică, vulnerabilitățile economice propriu-zise și Transnistria fac ca Republica Moldova să fie afectată în mod indirect, însă riscul avansării frontului spre Odesa va genera amenințări directe la adresa acestui stat. Odesa și eventuala cădere a acestui oraș ar reprezenta o amenințare existențială la adresa statalitățiii Republicii Moldova.

Proiectul Novorusia înseamnă granița directă cu România a unei formațiuni nerecunoscute a Federației Ruse. Să nu ne așteptăm că cineva va recunoaște toate aceste câștiguri și toate aceste rapturi teritoriale pe care Federația Rusă le produce samavolnic în detrimentul Ucrainei. În cazul căderii Odesei și al ajungerii trupelor ruse la granița cu România și cu Republica Moldova, vom discuta despre o graniță directă a noastră cu entități a căror anexare de facto de către Federația Rusă nu va fi recunoscută de jure de către nimeni multă vreme de acum încolo.

Riscurile sunt la adresa statalității, securității și intereselor Republicii Moldova și vor crește pe măsură ce ambițiile ofensive militariste revanșarde ale Federației Ruse vor trece de Odesa și vor ajunge la graniță cu noi. Sunt extrem de convins că, în acest context, Transnistria se va simți suficient de îmbărbătată încât să devină o anexă a Federației Ruse, cu toate consecințele directe asupra securității și statalității Republicii Moldova.“, a spus, pentru DC News, Dorin Popescu.

CITEȘTE ȘI - Începutul sfârșitului pentru Rusia. Dorin Popescu: Putin a fost mințit la fel ca Nicolae Ceaușescu. A crezut că lumea i se va închina la picioare

Eșec militar de proporții al Rusiei în estul Ucrainei. Dorin Popescu: Acest lucru îl obligă pe Putin să-și reducă pretențiile

Invitat la DC News, Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, a vorbit despre rezistența pe care armata rusă o întâmpină în Ucraina și despre incapacitatea lui Putin de a ocupa și teritoriul acelor republici separatiste cărora le-a recunoscut independența:

„Armata rusă s-a oprit la 25 de kilometri de Kiev, iar scenariul maximalist s-a transformat în scenariu minimalist. Rusia nu mai are în vedere capturarea capitalei Ucrainei, în evaluarea mea. Au fost succese parțiale în partea de nord-est, în regiunile Sumî și Harkov, prin bombardarea fără discernământ a acestor orașe.

Cele mai mari câștiguri teritoriale au fost pe flancul de sud, în zona Donbas, dar și la nord de Peninsula Crimeea, pentru că, în opinia mea, Putin a ocupat și cucerit aceste teritorii pentru a nu le mai ceda vreodată. Și în obiectivele Federației Ruse sunt stipulate recunoașterea Crimeei și a presupuselor republici separatiste din estul Ucrainei, Lugansk și Donețk. Unul din obiectivele tactice, chiar strategice ale Federației Ruse, e capturarea tuturor teritoriilor de pe Flancul Sudic, începând, sper din toată inima, cu extremitatea vestică în zona Herson - Nikolaev și continuând pe tot flancul sudic, spre est, Zaporoje, Enerhodar și o joncțiune teritorială cu zona Donbas. Regiunea Herson este singura regiune din Ucraina ocupată în totalitate, temporar, de către Federația Rusă. Acum se insistă pe asediul Mariupolului, pentru a se asigura această continuitate teritorială pe tot flancul sudic (...).“, a spus Dorin Popescu (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News