ALPAB, amendă de zeci de mii de lei pentru starea Parcului Cişmigiu

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucureşti a sancţionat contravenţional ALPAB cu două amenzi de câte 10.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor de a asigura integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi şi de a se supune procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea şi reducerea impactului asupra mediului, au scris joi, pe Facebook, reprezentanţii Prefecturii Capitalei.



"Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucureşti a constatat că Parcul Cişmigiu nu era întreţinut corespunzător. S-au identificat porţiuni din parc în care iarba era necosită, alte zone în care nu era iarbă deloc, arbori netoaletaţi, arbori aflaţi în stare avansată de degradare, frunze şi deşeuri pe alei şi pe spaţiul verde", se precizează în postare, conform Agerpres.

DSP, amendă de 4000 lei pentru ALPAB





Şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a amendat ALPAB cu 4.000 de lei, după ce a constatat că mobilierul din parc - bănci, foişoare - este deteriorat şi murdar, locurile de joacă pentru copii prezintă risc de accidentare, iar aleile parcului sunt deteriorate, cu gropi şi crăpături în asfalt. DSPMB a solicitat prezentarea unui plan de măsuri, cu termene şi responsabilităţi, pentru remedierea deficienţelor constatate.



Totodată, cu ocazia verificărilor efectuate în Parcul Cişmigiu, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti a constatat că nu fuseseră remediate deficienţele identificate la un control anterior, iar condiţiile igienico-sanitare sunt precare la prestarea serviciilor, motive pentru care a aplicat două sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 de lei, au anunţat reprezentanţii Prefecturii Capitalei.



Controlul în Parcul Cişmigiu a fost iniţiat de prefect având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor, semnalele apărute în mass-media şi apelurile repetate făcute către autorităţile publice locale.

Nicușor Dan se ia la trântă cu Toni Greblă după controlul din Parcul Cișmigiu: Nu a făcut nimic. Așa, să dăm opinii...

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat la nemulțumirile exprimate de către prefectul Capitalei, Toni Greblă, legat de modul în care arată Parcul Cișmigiu, aflat chiar vizavi de sediul PMB.

”Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă. (...) Atribuţia lui asta este - să se respecte legea în Bucureşti şi nu a făcut nimic în Inspectoratul de Stat în Construcţii de un an de zile sesizat cu nelegalitatea PUZ-urilor de sector, prin care dispar sute de hectare de spaţiu verde. Nu a făcut nimic să constate că Inspectoratul de Stat în Construcţii nu şi-a făcut treaba. Asta e treaba domnului prefect. Aşa, să dăm opinii despre cum arată oraşul poate oricine", a afirmat Nicuşor Dan, la Realitatea TV, conform Agerpres.



În opinia sa, la mijloc ar putea fi "o mişcare politică".



"Eu am un mandat de patru ani în care încerc să rezolv problemele bucureştenilor şi o să fiu evaluat de bucureşteni peste cei patru ani şi am încercat să mă duc exact în locurile care sunt structurale şi de care depinde viaţa bucureştenilor", a adăugat Nicuşor Dan.

