Alex Velea, MANEAUA momentului cu Florin Salam. Interlopul care apare în video alături de Antonia. Cum sună "Construiesc un imperiu"

După ce Loredana Groza a dat lovitura în muzică și în topurile muzicale naționale și mondiale cu piesa "Fericire", pe care o cântă alături de zece dintre cei mai cunoscuți "regi" ai manelelor printre care Florin Salam, Jean de la Craiova, Vali Vijelie, Jador, Culiță Sterp, Adi de la Vâlcea și Costi Ioniță, cel care de altfel a venit și cu ideea proiectului, a venit și rândul lui Alex Velea.

Chiar dacă promitea în urmă cu doar câteva zile că va veni cu ceva nou pe piață, artistul i-a șocat pe urmăritorii săi imediat după ce a urcat piesa pe YouTube.

La fel ca Lori din Onești, Alex Velea vrea să dea lovitura în topurile muzicale.

"Construiesc Un Imperiu", maneaua lui Alex Velea

Noua piesă a lui Alex Velea se numește "Construiesc Un Imperiu" și este în colaborare cu manelistul Florin Salam și băieții lui Velea din casa de producție "Golden Gang Society".

Deși pare departe de succesul pe care l-a avut Loredana Groza, piesa lui Velea are, la 20 de ore de la apariția piesei, 299.475 de vizualizări și este pe locul 20 în tendințe pentru muzică.

Personajele controversate care apar în videoclipului lui Alex Velea

Florin Salam nu este singurul care apare în videoclip.

Fanii lui Alex Velea s-au arătat nemulțumiți de alegerea făcută de artist și pentru faptul că și-a asociat imaginea cu unul dintre cei mai de temuți interlopi.

Este vorba despre Robert Nica, un om de afaceri care mulți ani a fost liderul incontestabil al grupării Sportivilor, potrivit playtech.ro

Mai mult, Jianu, Rashid, Arkanian, Jon Băiat Bun, Jo Klass sunt alți artiști care cântă alături de Alex Velea și Florin Salam.

Neașteptat pentru un astfel de proiect muzical, în videoclip apar și cei doi copii ai lui Velea, dar și Antonia.

Vezi aici versurile piesei și cum sună piesa

Hei, România!

Al Vostru Florin Salam

Regele petrecelilor

Alături de Golden Gang

Revelația anului

Pentru tot ce înseamnă

Distracția mapamondului

Vă iubim

Yo!



Construiesc un imperiu, un imperiu, un imperiu

Locu' unu în domeniu

De mai bine de un deceniu

Și ca hater-ii să plângă că nu pot să mă ajungă

O să mai rămân acolo încă un mileniu



Mănânc cu frații la masă

Asta-i tot ce contează

Loialitatea primează

Sinceritatea-i de bază

Știim tot ce urmează

Reprezentăm viitoru'

Am mintuit orice pasă

Stai liniștit, frățioru'

Cărămidă peste cărămidă

Plecat dе jos, acum nimeni nu poa' să mă atingă

Și mă simt toți

Am stat la colț cu vagabonzi și capu' mesei ca un boss

Acum mai mеreu fraierii se agită

Da' fără rost



Beau vodcă ca rușii-o

Eu dau ca șamanii-o

Portez în picioare-o

La costum, Armani-o

Nu știi cum fac banii-o

Te roadă invidia

Reprezint golanii, banii, frații mei, familia

Fake-urile astea ne invidiează hazu'

Am dat moda Trapanele, scimbăm jocu', era cazu'

Jurau acum, vor și eu o bucățică

Doar că mingea e la noi, și-am cea mai tare echipă



Dacă nu era internetul, atunci mulți nu comentau

Dacă nu era Alex Velea, atunci mulți nu mai cântau

New sound, ce tânăr, mami buss down

Playboi Arki in town, gotta work for that shoutout

Ca nota, baby hit that

Wrist check, la filmări băgat cu frații-n Maybach

ASAP spre stele și mai sus

Spun ca și Koranus

Stai să ne vezi la anu'



Și fac majoratu' de când rap-u'

Dau cu șpițu', dau cu latu', dau cu capu', tot dau fiindcă mă știa

Și măta, tactu, acum mă știe și fiitu

Mă știe întreg regatul

Cunoscut în tot imperiu

Sunt haiduc, ai dat de dracu

De ești proștii tăi dai geniu

Mulții las gustu' acru, de-aia îi storcat pe grefe



Loial ca un soldat, am fost ales de un împărat

Ca frații mei, sunt asumat

Băiatu'-i băiat de băiat,

Păstrează datoria

Oricum ești îngropat în rate

Ai cariera, apartamentu', și mașina închiriate, coaie

Paișpe douășase m-am tușat

Crucea mea-i de aur, de ce mai greu de cărat

Nu te duce ficaru' dacă tot vorbim de trap

Te rog ești cel mai slab



Am muncit din greu toată viața mea

Lume crede că-i da' nu-i chiar așa

M-am sicrit ficat, da' a meritat