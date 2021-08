Alessandra Stoicescu, despre cum i-a schimbat viața fiica sa: Este limpede că Sara e dată de Dumnezeu

"Ţi se schimbă lista de priorităţi. Îmi dau seama că, dacă e vorba de Sara, nu mai contează nimic. Şi mi se pare că, având această binecuvântare în viaţa mea, la o vârstă la care greu reuşeşti să mai faci copii... Şi spun ”binecuvântare“ pentru că am rămas însărcinată natural la 42 de ani şi am născut la 43, nu am făcut eforturi, în timp ce sunt femei mult mai tinere decât mine care nu reuşesc să rămână însărcinate. Aşadar, gândindu-mă la aceste lucruri, am spus că este limpede că Sara e dată de Dumnezeu. Deci cum aş putea eu să zic acum: ”Nu, pentru mine este important altceva”. Ce?! Nu există. Din momentul în care am rămas însărcinată, am realizat că ea este cel mai important lucru", a spus Alessandra Stoicescu, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Nu vreau să fie răzgâiată, pentru că pe ea o văduvesc dacă o fac să fie aşa"

"Partea de început, când doar o hrăneşti şi ai grijă de ea, e una. Deja a început, însă, perioada de educaţie. Nu vreau să fie răzgâiată, pentru că pe ea o văduvesc dacă o fac să fie aşa. E minunat să zici: „Mama şi tată îţi dau absolut tot ce vrei tu“. Dar ea în viaţă va avea această aşteptare, ca toată lumea să-i pună totul la picioare. Şi atunci noi lucrăm cu ea în fiecare zi. Iar presiunea cea mai mare pe care o simt asta cred că e: este cel mai important lucru din viaţa mea dacă reuşesc s-o fac să fie un om frumos, să fie bună, să aibă răbdare... Că deja sesizezi mici lucruri. Nu are răbdare foarte multă. Încearcă un lucru de câteva ori, dacă nu îi iese, are tendinţa să arunce acel lucru. Aşa că am zis că trebuie să-i dezvolt puţin răbdarea", a mai spus prezentatoarea tv.

"Sara o adoră, vrea s-o copieze în toate"

Cât despre relația pe care fiica soțului său, Sergiu, o are cu cea mică, vedeta a spus: "Bianca are deja 24 de ani. Îşi experimentează instinctul de maternitate. Dar în acelaşi timp ele au o relaţie specială: Sara o adoră, vrea s-o copieze în toate. Mama şi tata sunt minunaţi, dar când apare Bianca, ea e centrul Universului. Vrea să meargă ca ea, să se îmbrace ca ea. Sunt minunate împreună şi în Maldive am fost toţi patru şi s-au distrat amândouă. Acolo era joaca cea mai liberă. Se înţeleg foarte bine. Dar diferenţa e mare între ele, de 22 de ani".

