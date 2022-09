Alertă: Șeful ANAF a fost amenințat cu moartea după valul de controale

Șeful ANAF primește deja de câteva săptămâni bune mesaje de amenințare de pe diverse cartele pre-pay. Acesta suspectează că mesajele vin de la persoane care de fapt au fost deranjate de către aceste controale pe care ANAF le-a demarat. Este vorba despre controale legate de diferențele dintre veniturile declarate și cele pe care le-au încasat persoanele fizice.

ANAF estimează că până la sfârșitul anului peste un milion de euro vor fi recuperați din aceste diferențe. În urma controalelor efectuate au fost descoperite 500.000 de persoane fizice care au diferențe de cel puțin 50.000 de lei între veniturile reale și cele declarate.

Președintele ANAF a mai spus că nu se sperie atât de ușor de aceste mesaje, nu a făcut nici o sesizare la poliție, dar recunoaște că la începutul controalelor a avut o oarecare ”timiditate” în a demara aceste controale, pentru ca românii să nu interpreteze greșit că instituția ar vâna banii lor, ci că instituția dorește ca totul să fie în normele legale, relatează România TV.

”Nu mă sperii eu așa ușor. Noi am avut cumva o timiditate în a face acest gen de controale la persoane fizice. Nu avem nimic cu bogații, chiar îmi doresc să fie cât mai multe persoane bogate. Să nu înțeleagă cineva că ANAF a pornit o campanie împotriva bogaților”, a adăugat Heiuș, într-un interviu acordat la Digi24.

Conform sursei citate, majoritatea cazurilor care duc la aceste diferențe de venituri sunt de fapt din domeniul evaziunii fiscale dar și din diverse activități infracționale precum traficul de droguri sau trafic de persoane, furturi și crime, șpăgi și corupție.

”Toate aceste duc la obținerea unor venituri care sunt ilegale și pe care nu le poți declara și impozita, pentru că sursa lor nu este una ilicită”, a declarat șeful ANAF, Lucian Heiuș.





Citește și:

Peste jumătate dintre influencerii verificați de ANAF nu și-au declarat veniturile încasate

Conturile celor care se îmbogățesc în mediul online vor fi verificate constant de FISC și președintele instituție anunță că va avea și un departament specializat în vânarea banilor nedeclarați făcuții de cei care trăiesc din Like și Share.

„Noi am verificat în ultimele 12 luni 87 de persoane fizice, care au obținut venituri din acest gen de activități. În cazul a 56 de persoane fizice s-a stabilit că nu au declarat integral sau chiar deloc, le-am calculat impozitul, iar impozitele stabilite sunt în valoare de 6,1 milioane de lei, aproape 1 milion de euro. Ce ar putea face statul cu acești bani? Se pot face multe lucruri, putem să băgăm apă și canal pe două străzi, poate să asfaltăm străzile într-un sat mai mic.

Urmărim banii care vin de la Facebook și vedem ce bani intră în conturile din România. Le-am făcut calculul, le-am emis decizia și le-am luat banii. Îmi doresc ca în perioada următoare să reușim să creăm un departament în cadrul Antifraudă ca să urmărim activ din mediul online. Soluția este ca să avem programele informatice care să facă acest lucru și nouă să ne apară niște stegulețe, niște atenționări că o persoană apare foarte des într-un asemenea mediu, obține venituri de acolo și nu le declară”, a precizat președintele ANAF, Lucian Heiuș, conform Realitatea.net.

Lucian Ovidiu Heiuş, ANAF: 11 ,7 milioane lei, cea mai mare diferenţa dintre veniturile declarate de un contribuabil şi cele estimate

Cea mai mare diferenţă dintre veniturile declarate de un contribuabil, cetăţean din Iaşi, şi cele estimate de ANAF la persoane fizice se ridică la 11,7 milioane lei, acesta având de plătit statului impozite de 3,5 milioane de lei, a anunţat, luni, preşedintele instituţiei, Lucian Ovidiu Heiuş, în cadrul unei conferinţe de presă.

'În luna iulie, aşa cum am spus încă de la conferinţa de la sfârşitul lunii iunie, am realizat mobilitatea la 120 de funcţionari publici de la alte structuri către Direcţia Generală de Verificări Peroane Fizice. Am făcut şi sesiuni de instruire, de pregătire profesională cu 99 dintre aceşti inspectori.

S-au selectat şi s-au emis deja avizele de inspecţie la 211 persoane şi în acelaşi timp printr-un ordin de preşedinte ANAF 1286 care a fost publicat în Monitorul Oficial 733 din 21 a VII 2022 am extins competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi la structurile de inspecţie fiscală persoane fizice de la unităţile teritoriale subordonate ANAF, pentru a putea să aibă competenţă de verificare şi aceste structuri.

În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi, creanţele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, au fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi, de 11,7 milioane de lei, creanţa stabilită, respectiv impozitul pe care trebuie să-l plătească este în valoare de 3,5 milioane de lei.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News