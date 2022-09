Alertă alimentară în România. Crenvurşti retraşi din magazine, ca urmare a detectării Listeria

InfoCons anunță că produsul tip crenvurşti Wudy a fost rechemat, în această săptămână, din toate punctele de vânzare din România, ca urmare a detectării Listeria Monocytogenes, transmite Agerpres.



"Această acţiune a fost demarată ca urmare a detectării Listeria Monocytogenes, astfel retrăngându-se de la comercializare în mod voluntar loturile de crenvurşti Wudy ca măsură de precauţie. Motivele rechemării, lista cu producătorii, dar şi categoria de produse ce fac obiectul retragerii de la comercializare sunt organizate în Aplicaţia InfoCons într-o manieră uşor de înţeles şi la îndemâna tuturor consumatorilor", se menţionează în comunicat.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, InfoCons pune la dispoziţia acestora alertele în timp real cu privire la rechemarea produselor de la comercializare regăsite în secţiunea "Alerte" din cadrul Aplicaţiei Gratuite InfoCons.



De-a lungul timpului, InfoCons a realizat studii pe baza produselor tip crenvursti de pui şi porc, analizând numărul de aditivi alimentari (E-uri), cantitatea de sare, cantitatea de zahăr, cantitatea de acizi graşi, fibre etc. Aplicaţia InfoCons facilitează aflarea acestor informaţii prin scanarea codurilor de bare.



"Fie că sunt în supermarket sau acasă, consumatorii pot scana codurile de bare de pe produsele pe care vor să le achiziţioneze sau consume, pentru a afla toate informaţiile de pe etichetă într-o fracţiune de secundă. Mai mult decât atât, în urma scanării codului de bare, aplicaţia InfoCons îi atenţionează pe consumatori cu privire la numărul şi denumirea alergenilor regăsiţi în produsul scanat", se precizează în comunicat.

Aplicaţia InfoCons redă direct pe telefonul mobil ingredientele, numărul şi tipul aditivilor alimentari (într-un limbaj uşor de înţeles), cantitatea de zahăr, cantitatea de sare, alergenii şi caloriile - informaţii care de cele mai multe ori sunt scrise foarte mic, într-un limbaj mult prea tehnic sau sunt produse a căror etichetă nu mai este vizibilă, în special cele congelate. În urma scanării, consumatorii pot acorda stele de la 1 la 5 produsului.



"Alertele de siguranţă alimentară, dar şi alertele pentru produsele neconforme sunt ultima barieră pentru informarea şi protecţia consumatorilor. Prevenţia, educarea şi informarea continuă a consumatorilor poate duce la prevenirea de a ajunge pe piaţa produsele neconforme. Dar în condiţiile ajungerii pe piaţă a unui produs neconform, producătorul are obligaţia de a despăgubi consumatorii, returnând contravalorea produselor, dar şi a deplasării acestora în vederea recuperării daunei materiale. Şi nu in ultimul rând, realizarea unor evaluări medicale în vederea stabilirii dacă pentru un consumator care a consumat un produs neconform are un impact imediat sau pe termen lung din punct de vedere al sănătăţii. Producătorul trebuie să-şi asume toate costurile directe şi indirecte cu privire la ajungerea pe piaţă a unui produs neconform, iar consumatorii să-şi exercite drepturile, să nu stea cu mâinile în sân şi să spună 'Asta e, ce să fac?!'. Doar împreună, uniţi, putem să avem o calitate a vieţii normală pentru noi, părinţii noştri, dar mai ales pentru copiii noştri", a declarat Sorin Mierlea, preşedinte InfoCons.

