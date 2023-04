Ai o mașină veche și vrei să câștigi bani pe ea? AFM îți dă până la 3.000 de lei fără a te obliga să cumperi alta / Care sunt cele două condiții

În cadrul unui interviu la DC News, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, despre Programul Rabla Local, prin care proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani pot primi până la 3.000 de lei din partea AFM și autorității publice locale de care aparține vehiculul.

„Rabla Local este un program în premieră în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, în care am decis să ajutăm primăriile în efortul de a crește calitatea aerului, mai ales în orașele mari și aglomerate. Acest lucru se face prin reducerea poluării, prin casarea autovehiculelor vechi. E un program prin care o persoană fizică își poate casa mașina dacă are o vechime mai mare de 15 ani, sau o normă de poluare de Euro 3 sau mai mică. Persoana respectivă va primi o sumă de bani în schimbul mașinii, de 3.000 de lei, iar din această sumă 80% finanțarea vine de la Administrația Fondului pentru Mediu, iar 20% de la primăria pe raza căreia se află persoana fizică și are mașina înmatriculată.

Nu este un program prin care persoana fizică este obligată să-și achiziționeze o mașină nouă. Doar primește această bonificație pentru că a scos din circulație o mașină poluantă“, a punctat președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Condiționalitățile Programului Rabla Local

„Deci, dacă am o mașină mai veche de 15 ani, o dau, iau 3.000 de lei și nu sunt obligat să cumpăr altă mașină. Asta e o încercare disperată după erorile făcute de alte administrații, de ne-am trezit cimitirul de mașini al Europei, dar ale noastre umblă pe drum, să mai scăpăm de ele. Cum merge acest program?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Programul merge, a început în 21 aprilie, când s-a deschis aplicație. Pentru eficientizare am decis să-l descentralizăm, se va implementa prin intermediul primăriilor. S-au înscris primăriile care doresc și pe 26 aprilie s-au terminat fondurile, cei 240 de milioane de lei alocați. Primăriile au făcut rost de bani, au depus solicitări și în total au fost 515 aplicații. Asta înseamnă 100.000 de mașini care vor fi casate din banii Administrației Fondului pentru Mediu împreună cu primăriile din România“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Poate că ar trebui să coborâți puțin limita de vechime a acestor mașini, să o aduceți la 12 ani, sau să o puneți la Euro 4 sau Euro 5“, a sugerat Bogdan Chirieac.

„Mai întâi să le scoatem pe cele mai vechi și dacă vedem că programul are succes și persoanele merg să-și caseze mașinile, vedem ce vom face. Fiind un program descentralizat, pe baza documentelor propuse de primării, facem o evaluare, semnăm nișt acorduri de delegare cu primăriile înscrise, după care va începe etapa a doua în care persoana fizică se va înscrie să își caseze mașina. Dacă găsim 100.000 de oameni care își vor casa mașinile, poate la anul mărim bugetul, ridicăm și norma etc.

Programul are și o condiționalitate. În momentul în care am participat la cest program și am beneficiat de această primă de casare, timp de 3 ani mă oblig să nu achiziționez o mașină care va avea o normă de poluare mai mică sau egală cu Euro 5. Dacă în următorii 3 ani vreau să îmi cumpăr o mașină, aceasta trebuie să fie obligatoriu Euro 6.

Să nu înțelegem că prin acest program vom casa mașini care stau prin curțile oamenilor și sunt nefuncționale. Vom casa mașini funcționale și înmatriculate, deci mașini care circulă“, a replicat președintele AFM.

