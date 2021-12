Adrian Minune, viral pe TikTok cu o geantă de livrator de mâncare în spate / Video

Adrian Minune a devenit viral pe TikTok după ce s-a prezentat la un restaurant McDonald's cu o geantă Glovo în spate. Manelistul a fost refuzat de un angajat, iar dialogul dintre cei doi a fost filmat și postat.

În imaginile apărute pe TikTok se observă cum Adrian Minune cere să-și ridice comanda. El poartă în spate, în acest timp, o geantă Glovo. Angajatul restaurantului McDonald's, crezând probabil că este o glumă, l-a refuzat.

"Vreau și eu comanda, comanda nouă. Ce m-ați văzut mai mic? Ăștia nu mă lasă să-mi iau și eu o pâine. Alo, comanda!", a strigat Adrian Minune.

Adrian Minune a mai încercat o dată să-și ridice comanda, dar fără succes.

Într-un alt clip viral, ceva mai vechi, Adrian Minune a fost surprins în momentul în care i s-au băgat două cornete în urechi, iar doi dintre angajații unui salon le-au dat foc. (Imaginile, AICI.)

De asemenea, în 2020, Adrian Minune și Tzanca Uraganul s-au fotografiat cu un jandarm și doi polițiști care au intervenit la o petrecere din Sectorul 6. Imaginile s-au viralizat rapid și atunci. (Știrea, AICI.)

VEZI ȘI: Câți bani ia Adrian Minune pentru a cânta la o nuntă

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din meseria sa. "Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de la Tudor Gheorghe. Am fost aplaudat de toți colegii mei… Deci, la doar șase anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale", spunea Adrian Minune.

Pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen, Adrian Minune ar primi în jur de 5000 de euro, notează a1.ro.

Cu ce sumă colosală a plecat Adrian Minune de la o nuntă

Denise Rifai l-a întrebat, la Kanal D, pe Adrian Minune când a făcut primul milion de euro.

"Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro", a răspuns Adrian Minune.

"Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă?", l-a mai întrebat Denise Rifai.

"A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari", a răspuns artistul. (Știrea, AICI.)

