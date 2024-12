Pălărie, senator USR, după decizia CCR: E un lucru care mă face să dorm un pic mai împăcat

O posibilă explicație

"Un lucru care pe mine mă face să dorm un pic mai împăcat - o să fiu foarte onest - este că totuși, această decizie, repet, fără precedent și absolut pârjolitoare pentru o parte din democrația românească, a avut totuși unanimitatea judecătorilor. Și față de decizia de eliminare a doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă, unde au și lipsit (n.r., judecători), am avut și o opinie separată redactată în decizia CCR-ului, unde am văzut că nu toți judecătorii au avut aceeași concluzie sau aceeași judecată, am văzut că de data asta, totuși, cei nouă judecători (n.r., s-au pronunțat în unanimitate). Pentru acest motiv tind să cred fie că au mai fost poate și alte informații nedeclasificate momentan, care au fost aduse în atenție judecătorilor, fie că a fost numai baza dată din raportul CSAT desecretizat", spune Ștefan Pălărie.

"Totuși, probabil că în urma mai multor ore întregi de conversații, au ajuns la un numitor comun și anume această decizie. Cu toate astea, nu stăm mai liniștiți, pentru că e limpede că bătălia cu ingerințele externe, cu folosirea platformelor de socializare, inclusiv a TikTok-ului, într-o manieră nelegală, nu s-a încheiat. Bătălia asta continuă", adaugă senatorul USR.

Cum ar putea fi supravegheată ascensiunea "candidaților-rachetă"

Despre o posibilă soluție pentru creșterea pe TikTok a mesajelor extremiste și preîntâmpinarea unei noi anulări a alegerilor prezidențiale, Ștefan Pălărie spune că "ar trebui să vedem o revigorare a modului în care organele de ordine și, mă rog, inclusiv de forță ale statului român vor interveni pentru monitorizare, pentru aducerea unor rapoarte, pentru acest, să spunem, posibil candidat-rachetă, nici nu știu cum să-i numesc".

"Dacă au creștere fulminantă, îi poți vedea așa, ca pe niște proiectile care încalcă orice lege a gravitației sau orice lege a normalității, a creșterii organice. Da, acești oameni ar trebui să fie supravegheați, ar trebui să vedem ce se întâmplă în spate, care e rețeta utilizată - este marketing și este o greșeală în algoritm, sau este, de fapt, din nou, o rețetă în care zeci sau sute sau mii de așa-zise website-uri de informații agregate între ele, care se potențează reciproc și apoi pot să potențeze un material (fie să lovească într-un candidat politic, fie să crească un candidat politic)? Dacă chestiunea asta continuă să existe acolo, avem o problemă de vulnerabilitate a spațiului informatic românesc și, de aici, de folosire a unei propagande ilegale", arată senatorul.

Ascultă mai multe în emisiune:

