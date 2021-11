Câți bani ia Adrian Minune pentru a cânta la o nuntă

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din meseria sa. „Am ieșit în fața clasei și am cÂntat o melodie de la Tudor Gheorghe. Am fost aplaudat de toți colegii mei… Deci, la doar șase anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale”, spunea Adrian Minune.

Pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen, Adrian Minune ar primi în jur de 5000 de euro, notează a1.ro.

Cu ce sumă colosală a plecat Adrian Minune de la o nuntă

Denise Rifai l-a întrebat, la Kanal D, pe Adrian Minune când a făcut primul milion de euro.

„Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro", a răspuns Adrian Minune.

„Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă?", l-a mai întrebat Denise Rifai.

„A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari", a răspuns artistul.

Cum a început să cânte Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune

În cadrul unui interviu pentru Observator, Karmen Simionescu a făcut dezvăluiri despre începutul carierei sale de artistă: „Dintotdeauna sora mea a fost cea talentată, eu am fost mai timidă și mi-era rușine, teamă, că poate ceea ce eu fac nu e pe placul părinților, sau tatălui meu. Pentru că tata e un artist foarte mare, în capul meu era cum să cânt eu în fața tatălui meu.”

Primul eveniment la care a cântat a fost chiar aniversarea tatălui său, Karmen Minune făcându-l pe artist să plângă: „De ziua lui, el era naș, l-am păcălit că plec într-o tabără și la 12 noaptea am intrat în sala de eveniment, era lumina stinsă și a apărut un far pe mine, eram într-o rochie de seară, așa cum tata nu m-a mai văzut. El era undeva în încăpere, m-a văzut și a început să plângă.”

„Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că pentru asta sunt făcută, pentru că am simțit energia oamenilor și cât de plăcut este să vezi că oamenii sunt receptivi și impresionați de tine”, a mărturisit artista.

