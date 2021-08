Adela Popescu și Radu Vâlcan nu mai țin secret numele celui de-al treilea copil. Începe tot cu ”A”

Adela Popescu a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021. Prezentatoarea TV a dat naștere unui băiețel. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan, mai au împreună doi fii, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani). Recent, în mediul online, actrița a dezvăluit numele celui de-al treilea copil.

La Insta Story, Adela Popescu a postat o fotografie în care poartă un colier cu litera A. Prezentatoarea TV a scris: „A de la Alexandru, Andrei și Adrian.”

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela Popescu

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, recent, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la ProTV.



De ce Radu Vâlcan a avut voie să o viziteze pe Adela Popescu la maternitatea la care a născut

„Uraaaaa! S-a înfăptuit! Băiețelul nostru a venit pe lume să ne arate că el face mai mult ca zece fetițe”, și-a început astfel Adela Popescu mesajul publicat, pe contul de Instagram, în ziua în care a născut.

„Și face! Că e minunat, a luat nota 10, are 3620 și s-a născut după o agonie de aproape patru ore”, a adăugat Adela Popescu.

„Eu nu mă mai satur să îl pup, să îl miros și să îi povestesc despre năzdrăvanii de frățiori ce îl așteaptă acasă.

Tati a avut și el voie să ne viziteze 20 de minute cât să ne bucurăm împreună, că și de data asta, la nașterea lui, la fel ca a frățiorilor, plouă”, a mai scris în mediul online artista.

„Pentru că este un subiect de interes, la maternitatea la care am născut eu, tații au voie la vizită 20 de minute, în intervalul 16:00-18:00, doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinării anti covid”, a precizat Adela Popescu.