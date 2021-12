Actorul Ovidiu Niculescu a slăbit 30 de kilograme în opt luni: Iată secretul meu. Nu e vorba de diete sau operații de micșorare a stomacului!

Actorul Ovidiu Niculescu, în vârstă de 47 de ani, a spus cum a reușit să scape de atâtea kilograme. Nu a urmat nicio dietă, aici este vorba doar de schimbarea stilului de viață. Toate secretele pentru un corp sănătos le-a dezvăluit în versuri. Așadar, pentru a avea o sănătate bună și o greutate normală, trebuie urmați câțiva pași simpli. În rândurile de mai jos vedeți despre ce este vorba.

Cum a slăbit Ovidiu Niculescu 30 de kilograme: secretul este în versuri. Găsiți video la finalul articolului

„Cum am slăbit 30 de kg. Hai, bună dimineața, prieteni! Azi, pentru că sunt întrebat frecvent cum am făcut de am slăbit atat de mult și pentru că se apropie periculos mesele de sărbatori cu sarmale, cu piftie, cu cozonac, colebil si triferment, vă fac cadou "secretul" prin care am dat jos 30 de kg in 8 luni. Aveți mai jos programul meu zilnic și ca text și cântat!

Mă întreabă toată lumea

Ce-ai făcut ? Cum ai slăbit ?

Ce-ai mâncat ? Ce n-ai mâncat ?

După cine-ai suferit ?

D-aia vreau curiozitatea

Tuturor s-o linistesc

Cu vocea și cu chitara

Imediat vă lămuresc.

Niciodata nu mâncați

Zahăr și carbohidrați

10.000 de pasi pe zi

Porții ca pentru copii...

Adio sosuri, prăjituri

Piftie, ciorbe, răcituri

Produse semipreparate

Și băuturi acidulate.

Adio două sau trei feluri

Cartofi, orez, pâine, mezeluri

Tânăr și suplu de te vrei

Bine-ai venit, One Meal A Day !!!

Că între 12-14 ore

Daca te-abtii si nu mănânci

Incepe autofagia

La care-i bine să ajungi

Pentru că-ți curăță sistemul

De celulele defecte

Pe care nu doar le mănâncă

Face și altele perfecte.

Atunci când ai chile-n exces

Și nicio cură nu a mers

Nu-ți lua pe suflet toata vina

Ai rezistentă insulina...

După vreo 20 de ore

S-a dus rezerva de glucoză

Dar nu lesini căci organismul

Trece pe modul de ketoză

Adica boost de energie

Scad inflamatiile toate

Te simti viu, limpede, prezent

Și în sfârșit grăsimea scade.

Până la urmă-i extraordinar

Dacă-nțelegi profund, esențial

Că nu-i dietă, e schimbare, negresit

De stil de viață excesiv de aiurit...”, a scris Ovidiu Niculescu pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News