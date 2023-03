"A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria". Manuela Hărăbor, moment cumplit cu fiul ei, Andrei: A căzut în gol. L-am găsit sedat

"Este un copil foarte vesel. Veselia este trăsătura lui de bază. Și dragostea pentru cei din jur. Andrei are acum 32 de ani și m-a dat pe brazdă și pe mine. Dacă e să fac puțină aritmetică, eu am avut mai multe de învățat de la el. Andrei m-a învățat niște lucruri care stau la baza vieții", a spus Manuela Hărăbor pentru Fanatik.

Cel mai greu moment alături de Andrei

"Acum vreo 15 ani, a intrat într-o prepubertate și au început crizele de epilepsie. Eram zdruncinată și nu știam… nu înțelegeam cum să-l ajut. Și atunci l-am cunoscut pe părintele Valerian care m-a învățat să merg pe alt drum. Ulterior, am început să merg la mănăstirea Radu Vodă unde l-am cunoscut pe părintele Ipolit. Este puțin mai mare ca Andrei și îl consider cel de-al doilea fiu al meu. Prin apropierea de Andrei, prin rugăciunile și felul de a vorbi al părintelui am reușit să depășesc acest moment foarte greu. Crizele de epilepsie s-au oprit și el a avut o evoluție fantastică", a mai povestit actrița.

"A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria"

"Am avut parte de două experiențe foarte dureroase. Prima, eram în America, trebuia să mă întorc în țară, am sunat acasă și am aflat că tata îl pierduse pe Andrei în parc. Am încercat să schimb biletele de avion, mă simțeam prinsă într-o capcană și nu știam ce să fac. După câteva ore, l-au găsit pe Andrei. A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria.

A doua întâmplare, vara următoare am plecat la mare. Am închiriat un apartament cu părinții mei și Andrei. M-am întors în București că aveam spectacole și, în perioada asta de trei zile cât am lipsit, Andrei și-a spart capul. S-a aplecat peste balcon, de la etajul unu, a alunecat și a căzut în gol pe un petec de pământ de 60 de cm pătrați. Dacă ar fi căzut pe gard sau pe beton… Am ajuns la spital, l-am găsit sedat, medicul mi-a spus că nu are nicio leziune și că a avut un noroc extraordinar. A două zi dimineață, Andrei s-a trezit și mi-a spus: “Mama, hai la plajă”, a mărturisit Manueal Hărăbor.

"E greu să crești orice copil în România. Trăim într-o țară în care statul nu este interest decât de propria persoană, propriul buzunar. De 30 de ani, au dat dovadă de o lipsa gravă de respect față de cetățean. Să crești un copil cu dizabilități este dificil pentru că trebuie să te descurci singur", a spus actrița.

