A început programul "Litoralul pentru toţi". Corina Martin: Aceasta este problema majoră. A fost ultimul weekend plin

"Ne străduim, în fiecare an, să atragem turiștii în lunile mai și septembrie. Din păcate, nu avem așteptări foarte mari, deși tarifele sunt extrem, extrem de mici. De ce nu avem așteptări mari? Pentru că suntem dependenți pe litoral, în fiecare an, de data începerii anului școlar.", a declarat Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) și președinte de onoare RESTO Constanța.

Data începerii școlii, extrem de importantă pentru români

"Matematic vorbind, de 30 de ani, s-a dovedit: cu o săptămână înainte de începerea școlii românii deja își reduc, anulează vacanțele, se întorc în orașele lor deoarece data începerii școlii este importantă pentru ei. Dacă în 30 de ani România nu a reușit să atragă turiști străini, care altă dată veneau cu chartere întregi, săptămânale, până în octombrie, aceasta este problema majoră pentru care hotelurile rămân goale, în ciuda unor tarife extrem de mici.", a declarat Corina Martin.

"Acesta a fost ultimul weekend plin, dar ne așteptăm ca, de weekendul viitor, să se simtă dramatic scăderea așa cum se întâmplă în fiecare an. Sigur că prindem, totuși, în principiu, câteva mii de turiști în decursul mai multor săptămâni, însă depindem și de vreme. Dacă vom avea o vreme bună, frumoasă, imediat românii pot lua o decizie de a pleca într-un weekend, dar nu mai putem vedea o săptămână întreagă de sejur, de serii întregi consistente de turiști.", a mai spus Corina Martin, pentru DC News.

Din 28 august se va relua programul social "Litoralul pentru toţi", care asigură cazarea turiştilor în staţiunile de la Marea Neagră la tarife cu până la 75% mai mici decât cele din vârf de sezon. Potrivit datelor prezentate de asociaţiile patronale din turism, se estimează că la acest program vor participa peste 100 de hoteluri, care vor pune la dispoziţe aproximativ 10.000 de locuri de cazare, iar sejururile pot fi achitate şi cu vouchere de vacanţă.

Pentru o noapte de cazare fără mic dejun, tarifele încep de la 35 de lei de persoană la un hotel de trei stele, pentru o vacanţă de minimum cinci zile, potrivit Rador. Pentru cei care preferă cazare cu servicii de masă all-inclusive, tarifele încep de la 215 lei pe noapte de persoană, la un hotel de trei stele, pentru minimum două nopţi de cazare. Vezi articolul aici!

Eforie Nord a luat locul staţiunii Mamaia în clasamentul zonelor preferate de români pentru vacanţa la Marea Neagră, potrivit unei analize realizate de un tur-operator.



Astfel, cu o creştere de 30% a numărului de turişti în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2019, Eforie Nord conduce, în acest sezon, topul staţiunilor preferate, fiind principala opţiune de vacanţă mai ales a familiilor cu copii datorită unităţilor de cazare în regim all inclusive din staţiune.



De altfel, potrivit datelor centralizate de Litoralulromanesc.ro, staţiunile din sudul litoralului atrag un număr mai mare de turişti în acest sezon estival comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, an de referinţă în turismul autohton.



"Privit în ansamblu, litoralul autohton rămâne o destinaţie căutată de români; de pildă, noi, ca tur-operator, suntem cu 40% peste vânzările din 2019 şi cu 20% peste cele din 2021. Dar fenomenul la care asistăm este, în esenţă, o 'deplasare a plăcilor tectonice' pentru că în vreme ce la Mamaia se cazează mai puţini turişti, creşte numărul celor care aleg sudul litoralului, Eforie Nord fiind staţiunea cea mai solicitată", a subliniat Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.



Potrivit acestuia, proiectul de lărgire a plajelor în Mamaia a fost gestionat de autorităţi exclusiv ca un proiect de mediu, nu şi unul în avantajul turiştilor. De asemenea, taxa de parcare descurajează turiştii.



"În primul rând, proiectul de lărgire a plajelor în Mamaia a fost gestionat de autorităţi exclusiv ca un proiect de mediu, nu şi unul în avantajul turiştilor. Partea bună este că anul acesta, spre deosebire de vara trecută, operatorii de plaje au intervenit astfel că nisipul e mai fin, intrarea în apă e mai lină, există şezlonguri şi umbreluţe. În al doilea rând, măsurile autorităţilor locale, cum e taxa de parcare, descurajează turiştii. Noi am avut oferte de cazare cu 100 de lei pe noapte, aproape cât costă o zi de parcare la Mamaia. Totuşi, turiştii trebuie să ştie că multe hoteluri au parcări proprii, iar în majoritatea cazurilor, numărul locurilor este suficient pentru cei cazaţi acolo", a menţionat Ionuţ Nedea.



Potrivit analizei, în sudul litoralului, zona Neptun-Olimp înregistrează cel mai mare plus ca volum de turişti, cu o creştere de 35% faţă de perioada pre-pandemică. De asemenea, staţiunea Saturn e pe creştere, cu aproximativ 30 de procente mai mult în raport cu 2019, în vreme ce Venus înregistrează un avans de 12%.



În schimb, Jupiter este singura staţiune din sudul litoralului pe minus, cu o scădere de aproximativ 13 procente faţă de 2019. Explicaţia, afirmă Ionuţ Nedea, stă în politica tarifară practicată de unii hotelieri în acest an.



"Observăm că hoteluri care erau foarte solicitate în alţi ani înregistrează acum un grad de ocupare mai mic pentru că au crescut preţurile pentru a-şi acoperi toate costurile generate de inflaţie. Pe de altă parte, sunt şi hotelieri care au scumpit moderat pachetele turistice, preferând să-şi sacrifice profitul de anul acesta şi să menţină operaţional business-ul, iar aceste proprietăţi sunt pe creştere", a arătat el.



În partea de nord a litoralului, zona Mamaia Nord înregistrează o creştere de 30% a numărului de turişti faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, în principal datorită apariţiei în peisaj a unor hoteluri noi, datele raportate referindu-se strict la unităţile de cazare clasificate, nu şi la apartamentele oferite spre închiriere de particulari.



În contextul în care Mamaia pierde poziţia de lider, apar oportunităţi pentru turiştii care vor să-şi facă vacanţele în această staţiune pentru că unele hoteluri au lansat oferte şi pachete speciale în încercarea de a recupera pierderile. Astfel, românii pot plăti tariful pentru 4 nopţi de cazare, dar stau 5 nopţi, ceea ce reprezintă un discount de 20% din valoarea pachetului turistic.



Litoralulromanesc.ro, deţinut de compania Creative Eye SRL din Constanţa, cu capital integral privat românesc, este cel mai mare retailer de vacanţe în staţiunile autohone de la Marea Neagră, atât ca număr de turişti, cât şi ca vânzări. Portalul promovează peste 500 de structuri de cazare în 13 staţiuni de pe litoralul românesc, de la unităţi de o stea până la cele de cinci stele. Tur-operatorul este prezent pe piaţă din anul 2003, scrie Agerpres.

