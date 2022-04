Zelenski ajunge pe coperta TIME: „Actorul de comedie care joacă rolul vieții lui”

Descrierea interviului, oferită de revista TIME:

Nopțile sunt cele mai grele, când stă întins pe patul lui, cu zgomotul sirenelor de raid aerian în urechi și telefonul încă bâzâind de mesaje. Ecranul său îi face chipul să arate ca o fantomă în întuneric, în timp ce ochii săi scanează mesaje pe care nu a avut ocazia să le citească în timpul zilei.

Unele sunt de la soția și copiii lui, majoritatea de la consilierii săi, câteva de la militarii angajați în luptă. Toți îi cer ceva, soția să se odihnească puțin, în timp ce oficialii, mai multe arme pentru a face față asediului rusesc.

În interiorul propriului buncăr, președintele ucrainean are obiceiul de a se uita la agenda lui zilnică chiar și atunci când ziua s-a terminat. Stă treaz și se întreabă dacă a omis ceva, dacă a uitat pe cineva.

„Văd că s-a terminat pentru azi. Dar verific de mai multe ori și simt că ceva nu este în regulă”, i-a spus Zelenski jurnalistului Simon Shuster.

Nu anxietatea îi împiedică pe liderul ucrainean să închidă agenda la finalul zilei, remarcă reporterul TIME din Kiev, conștiința sa.

