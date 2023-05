Zece alimente anti-îmbătrânire care te vor ajuta să te menții tânăr

Pielea frumoasă și strălucitoare te face să arăți mai tânăr. Frumusețea pielii începe cu nutriția. Atunci când din meniul zilnic fac parte alimente colorate, bogate în antioxidanți, grăsimi sănătoase, apă și nutrienți esențiali, corpul își exprimă aprecierea prin cel mai mare organ al său, pielea.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că un consum mare de fructe și legume este cel mai sigur și cel mai sănătos mod de a combate tenul tern și ridurile. Există zece produse „anti-îmbătrânire” care hrănesc corpul și oferă pielii strălucire.

Năsturelul este o sursa excelenta de calciu, potasiu, mangan, fosfor, vitaminele A, C, K, B-1 și B-2. Planta acționează ca un antiseptic intern al pielii, crește circulația sângelui, care livrează minerale către toate celulele corpului, rezultând o oxigenare crescută a pielii. Antioxidanții din năsturel, care conțin vitaminele A și C, pot neutraliza radicalii liberi nocivi, ajutând la prevenirea ridurilor.

Cuișoarele și beneficii lor pentru sănătate. Prepară un ceai din acest condiment parfumat

Ardeiul gras roșu este bogat în vitamina C, care este bună pentru producția de colagen. În plus, ardeiul gras roșu conține carotenoizi, antioxidanți puternici. Carotenoizii sunt pigmenți vegetali responsabili pentru culorile fructelor și legumelor. Au diverse proprietăți antiinflamatorii și protejează pielea de daunele razelor ultraviolete, de poluare și de toxinele din mediu.

Papaya. Acest superaliment delicios este bogat într-o varietate de antioxidanți, vitamine și minerale care ajută la îmbunătățirea elasticității pielii și reduce ridurile. Acestea includ: vitaminele A, C, K și E, calciu, potasiu, magneziu, fosfor, vitaminele B.

Gama largă de antioxidanți din papaya ajută la combaterea radicalilor liberi și poate întârzia semnele de îmbătrânire. Papaya conține, de asemenea, o enzimă numită papaină, care oferă beneficii suplimentare anti-îmbătrânire, acționând ca unul dintre cei mai buni agenți antiinflamatori ai naturii.

Trei alimente consumate la micul dejun îți dau energie pentru întreaga zi

Afinele sunt bogate în vitaminele A și C, precum și în antocianină, un antioxidant anti-îmbătrânire. Acesta conferă afinelor culoarea albastră profundă și frumoasă. Acești antioxidanți puternici protejează pielea de daunele cauzate de soare, stres și poluare, prin prevenirea pierderii de colagen.

Broccoli conține vitaminele C și K, diverși antioxidanți, fibre, acid folic, luteină, calciu. Corpul are nevoie de vitamina C pentru a produce colagen, principala proteină din piele care îi conferă rezistență și elasticitate.

Spanacul este hidratant și conține antioxidanți care ajută la oxigenarea și regenerarea întregului organism. De asemenea, este bogat în vitaminele A, C, E și K, magneziu, fier de origine vegetală, luteina.

Bogat în vitamina C, spanacul stimulează producția de colagen pentru o piele mai fermă și mai netedă. Vitamina A ajută la întărirea și strălucirea părului, în timp ce vitamina K ajută la reducerea inflamației în celule.

Nucile (în special migdale) sunt o sursă excelentă de vitamina E, care ajută la repararea țesutului pielii, reține umiditatea în piele și o protejează de razele ultraviolete. Nucile conțin și acizi grași omega - 3 antiinflamatori, care întăresc membranele celulare ale pielii, o protejează de lumina soarelui și îi oferă o strălucire frumoasă.

Această băutură populară întărește imunitatea și promovează pierderea în greutate

Avocado este bogat în acizi grași care luptă împotriva inflamației, ajută la menținerea pielii netede și suple. De asemenea, conțin mulți nutrienți esențiali care previn efectele negative ale îmbătrânirii, inclusiv: vitaminele K, C, E și A, vitaminele B, potasiu. Conținutul ridicat de vitamina A din avocado elimină celulele moarte ale pielii. Conținutul de carotenoizi ajută la blocarea toxinelor și a daunelor solare.

Cartofi dulci. Culoarea portocalie a cartofului dulci se datorează prezenței unui antioxidant numit beta-caroten, care se transformă în vitamina A și restabilește elasticitatea pielii, accelerează refacerea celulelor pielii. Această legumă este o sursă excelentă de vitamine C și E, care protejează pielea de radicalii liberi nocivi și menține tenul strălucitor.

Semințe de rodie. Bogate în vitamina C și mulți antioxidanți puternici, rodiile protejează corpul de daunele radicalilor liberi și reduc inflamația din organism. Aceste fructe sănătoase ajută la păstrarea colagenului în piele, încetinind semnele îmbătrânirii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News