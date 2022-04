Virgil Ianţu şi Ștefan Bănică Jr., de la prieteni la rivali. "Era nenatural. Nu ne-am vorbit câteva luni"

Virgil Ianțu este un nume sonor în domeniul televiziunii. De-a lungul timpului a prezentat diferite emisiuni. Nu doar valențele de prezentator l-au făcut celebru, ci și calitățile vocale pe care le-a expus în formația The Fifties, alături de Ștefan Bănică Jr. De curând, a fost invitatul lui Cătălin Măruță în cadrul podcastului pe care prezentatorul tv îl susține săptămânal pe pagina contului personal de Youtube. Virgil Ianțu a oferit detalii despre viața de familie și a dezvăluit care este motivul pentru care nici acum nu s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Roxana, deși sunt împreună de peste 20 de ani. Un alt subiect interesant al discuției a fost însă colaborarea pe care Virgil a avut-o cu Ștefan Bănică Jr. În podcast, Virgil Ianțu s-a confesat și a mărturisit că în prezent tensiunile dintre el și Ștefan Bănică Jr. au dispărut, însă ceea ce este între cei doi acum nu se poate numi prietenie.

Nu şi-au vorbit cu lunile

Vrigil Ianțu și Ștefan Bănică Jr. s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, la Conservator. Au început să petreacă serile cântând și distrându-se alături de mai mulți colegi, până au realizat că au tot ce le trebuie, de la talent până la logistică, pentru a forma o trupă. Au colaborat timp de nouă ani în trupa The Fifties, iar apoi, din motive pe care Virgil Ianțu nu a dorit să le discute public, au întrerupt legătura. Nu și-au vorbit luni întregi, însă în cele din urmă au găsit curajul de a sta la aceeași masă pentru a vorbi deschis. „Pe Ștefan l-am cunoscut la Conservator. Cântam la chitară împreună, ne-am plăcut, muzica ne-a împrietenit. Apoi ne-a venit ideea asta de a face grupul vocal, The Fifties. Ceea ce făceam noi acolo era la un nivel foarte ridicat din punct de vedere muzical, știam ce înseamnă armonie, știam ce înseamnă partituri. A ținut vreo nouă ani. A fost un moment între noi care nu a căzut bine... După o vreme am găsit puterea de a sta la masă, de a vorbi. Nu ne-am vorbit câteva luni, ne vedeam, dar nu ne vorbeam, era nenatural, mai ales că jucam și în aceeași piesă la teatru”, a povestit Virgil.

Virgil Ianțu activează în televiziune din anul 1990 și, de-a lungul vremii, a prezentat numeroase formate care s-au bucurat de succes din partea publcului, precum emisiunea "Vrei să fii miliardar", "Big Brother" sau "Copiii spun lucruri trăsnite".

