Vieţi făcute scrum. Avem şi noi Mariupolul nostru: Crevedia

Am urmărit, în ultimele zile, zeci de filmuleţe de la locul tragediei din Crevedia. Mormane de fiare mute, care acum o săptămână erau cămine luminate şi pline de viaţă, spun o poveste de groază pe care nimeni nu şi-ar fi dorit s-o ştie vreodată. Ce zace acolo, sub ruine, e tot ce-au strâns nişte familii normale, sănătoase, muncitoare ca oricare dintre noi.

Într-unul din clipurile apărute în online, o femeie arată ce-a mai rămas din ceea ce a fost cândva căsuţa ei: două triciclete de plastic şi-o colivie în care îşi ţineau animalul de companie, un papagal. "Aici a fost un papagal nevinovat... Iar astea (n.r. tricicletele) au rămas intacte, nici nu le-a atins! Iar aici e bicicleta fetiţei mele... Şi un foişor din care n-a mai rămas nimic."

Înainte ne îngrozeam la imaginile cu familii înghesuite în buncăre şi cu ruinele din Mariupol, acum îngheţăm când le vedem la noi. Comuna Crevedia seamănă acum o cu o Ucraina devastată, cu un Luhansk bombardat. Totul gri, acoperit de praf şi cenuşă, table topite, ziduri dărâmate, maşini cu geamurile şi capota spulberate... ici colo câte-o pisicuţă flămândă şi speriată, câte un rest de ceva care seamănă a uşă sau fereastră, câte-o minge, o roată, un capac de oală, toate stinse de autospecialele cu apă şi spumă ale pompierilor. Apă şi spumă amestecate cu lacrimi.

Iad stins

Imaginile apărute în online cu oameni care filmează la locul tragediei te răscolesc de-a dreptul! Iar în ultima săptămână au apărut destul de multe. Plus filmările din dronă care aduc a Iad stins şi uscat, un Iad care "şi-a încetat activitatea" sau s-a mutat şi şi-a lăsat cazanele, cărbunii şi smoala la vechiul "sediu".

E drept, în Iadul nostru de acum n-au pierit 2.537 ca în Mariupol. Au ars "doar" 3 oameni şi restul încă mai aşteaptă să li se răcească rănile. Dar arsura pe suflet... pe-aia n-o poate stinge nimeni! Văpaia care trebuie să fie acum în pieptul celor care au avut până mai ieri casă şi masă şi grădină cu flori şi balansoar în curtea casei iar azi şi-au găsit totul scrum... pe aia cine o stinge? Guvernul ajută cu bani. Sunt bineveniţi. Vor începe o viaţă nouă, cu altă casă, altă masă, altă grădină cu flori. Dar amintirile de-acolo, dintre ziduri? Tot ce-avea fiecare prin casă, toate lucruşoarele de suflet, toată agoniseala, toată bucuria din pereţi şi din podele, râsetele, jocurile, cinele... astea nu-s de cumpărat de nicăieri. Nu vinde nimeni vis la bucată!



La noi n-au picat bombe din drone ruseşti, la noi au bubuit cisterne GPL. Tot un război. Un război cu nefastul, cu întâmplarea, cu neglijenţa, cu legea, cu patronii, cu destinul sau cu Dumnezeu mai ştie cine şi ce! Cine plăteşte pentru o viaţă făcută scrum? Pentru un destin pârjolit? Pentru un viitor îngropat în cenuşă?

Trei mii de oameni au fost evacuaţi in total şi nimeni nu are voie însă să intre în zona de risc. Singurii escortaţi de poliţişti acolo sunt cei care au nevoie de acte medicale ori care merg să îşi salveze animalele din curte. În urma exploziilor de la stația GPL, 8 case au ars, iar alte 11 au fost afectate, potrivit unui bilanț anunțat azi de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan. Oficialul local a precizat că tuturor familiilor evacuate le vor fi pune la dispoziție locuri de cazare în zonă.





