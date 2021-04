Videoclip suprarealist și hilar cu o șoferiță care încearcă să parcheze. Finalul vine cu o surpriză / video

O femeie a încercat să-și parcheze mașina, într-un loc destul de mare, doar că i-a fost tare greu. A făcut mai multe manevre, apoi a coborât să numere pașii doar-doar acest lucru o va ajuta cumva, ulterior s-a intimidat de un câine. În final, o femeie a ajutat-o să parcheze. După ce s-au îmbrățișat, în semn de mulțumire, a urmat o surpriză de tot râsul.

Iată imaginile! Nu uitați de surpriza de la final:

The way I screamed after watching the end of this video! ???????????????? pic.twitter.com/gTmu58sezO